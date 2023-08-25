وفاة الصحفي اللبناني طلال سلمان عن 85 عاما

غيب الموت، اليوم الجمعة، الصحفي اللبناني طلال سلمان، مؤسس وناشر صحيفة "السفير"، عن عمر يُناهز الـ85 عامًا، بعد مسيرة حافلة بالعطاءات المهنية والأدبية.

وبدأ الراحل مسيرته المهنية في نهاية الخمسينيات من القرن الماضي، وتدرج في "مهنة المتاعب" في الصحف والمجلات في لبنان والدول العربية، حتى أصدر "السفير" عام 1974، كجريدة "يومية سياسية مستقلة".

وحملت "السفير" شعارات عكست قربها وتماسها مع القضايا اللبنانية والعربية، وفي مقدمها قضية فلسطين، ومن بين تلك الشعارات، "جريدة لبنان في الوطن العربي وجريدة الوطن العربي في لبنان"، وشعار "صوت الذين لا صوت لهم".