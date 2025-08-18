تركيا.. مصرع يوتيوبر معروف بحادث سقوط مروع

لقي شاب تركي معروف في مواقع التواصل الاجتماعي على نطاق واسع، مصرعه، بعدما سقط من شرفة منزله في الطابق الـ12 بمدينة أنقرة.

واشتهر "أوغوزهان دالغاكران" (26عامًا) في عالم كرة القدم في البلاد من خلال البث المباشر على مختلف مواقع التواصل الاجتماعي في السنوات القليلة الماضية، والحديث في قضايا رياضية.

وقالت وسائل إعلام تركية، إن الشاب المعروف بين متابعيه الكثر بلقب "جروكيز" سقط من شرفة المنزل في ظروف غامضة، وإن السلطات تحقق في الحادثة التي وقعت مساء أمس الأحد.

وغاب "جروكيز" أمس عن متابعيه واعتذر عن الظهور في بث مباشر بسبب إرهاق وتأثر أرجعه للمباراة الأخيرة لفريقه "فنربهجه" التي انتهت بالتعادل، قبل أن يفارق الحياة في اليوم نفسه.

وفي منشوره الذي شاركه قبل ساعات من رحيلة كتب: "أصدقائي، استيقظتُ وأنا أشعر بضعف وإرهاق شديدين. أعتقد أن فنربهجه وجدول البث المزدحم قد أرهقاني.. أرجو الإذن منكم اليوم. إذا تحسنت حالتي غدًا، يمكننا تعويض ما فاتنا اليوم. أعتذر عن إلغاء البث. أراكم قريبًا."

وأثارت وفاة "جروكيز" مشاعر حزن واسعة انعكست في مواقع التواصل الاجتماعي في تركيا، اليوم الاثنين، في سيل من عبارات المواساة لعائلته والحزن على رحيله المبكر والمفاجئ والصادم وفق كثير من التعليقات.

يُشار إلى أن "جروكيز" من مواليد عام 1999، وقد تزوج العام الماضي، بينما ينشط بشكل رئيسي في البث عبر "إنستغرام" و "يوتيوب".