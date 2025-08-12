لمحاربة "السوق السوداء".. إجراءات جديدة لحجز تذاكر مسرحية "الملك لير"

أعلنت إدارة المسرح القومي في مصر، عن ضوابط تنظيمية جديدة لحجز تذاكر العرض المسرحي "الملك لير"، الذي يؤدي بطولته الفنان القدير يحيى الفخراني.

ويأتي الإعلان في أعقاب جدل واسع أثارته أزمة نفاد التذاكر الرسمية سريعًا، وظهور سوق موازية لإعادة بيعها بأسعار باهظة، في ما عده كثيرون استغلالًا غير مشروع لعمل فني مدعوم من الدولة.

وأكدت إدارة المسرح القومي أنها تتابع الملاحظات المتعلقة "بشأن صعوبة الحجز الإلكتروني ووجود عقبات في الحصول على تذاكر العرض، ما نتج عنها إقبال بعض الجهات إلى حجز كميات كبيرة من التذاكر، وإعادة بيعها بأسعار غير رسمية".

وأشارت في بيان إلى أنه سيتم فتح باب الحجز يوم الإثنين من كل أسبوع، بداية من الأسبوع المقبل، على أن يتم الحجز هذا الأسبوع باستثناء يوم الثلاثاء، داعية إلى عدم شراء التذاكر من السوق السوداء أو أي مصدر غير رسمي.

ونوهت إدارة المسرح القومي إلى أن عروض مسرحية "الملك لير" ستستمر لفترة طويلة، وهو ما يُتيح للجمهور الفرصة لحضور العروض في الأيام المقبلة.