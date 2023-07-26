رغم موجة الحر.. هطول أمطار غزيرة في موسكو (فيديو)

ونقل مراسل "إرم نيوز" على لسان عدد من القاطنين في موسكو، أن الأجواء في العاصمة الروسية، صيف هذا العام، أكثر لطافة من السنوات السابقة، على عكس ما تعيشه كثير من الدول الأوروبية وحتى في شمال أفريقيا من أجواء حارة، وحرائق غابات.

وقال السكان إن مياه الأمطار الصيفية غمرت الشوارع، وتسببت في بعض الأحياء، بأضرار فادحة.