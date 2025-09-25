بوراك أوزجيفيت يثير الجدل بعد بيع ممتلكاته بخسارة كبيرة

أثار النجم التركي بوراك أوزجيفيت جدلا واسعا وتساؤلات كثيرة بعد قيامه ببيع عدد من ممتلكاته الفاخرة، في خطوة مفاجئة دفعت البعض إلى التكهن بنيته الهجرة خارج البلاد.

وما زاد من التكهنات، بيع بوراك لسيارته الفارهة مقابل 14 مليون ليرة تركية، رغم أنه كان اشتراها سابقا بـ22 مليون ليرة، وهو ما اعتبره المتابعون مؤشرا على رغبته في الإسراع بعملية البيع وتصفية ممتلكاته، حتى لو كان ذلك بخسارة كبيرة في السعر.



والأمر لم يتوقف عند بيعه سيارته الفارهة؛ إذ عرض النجم التركي منزلين للبيع في منطقة أكاركنت بشكل مباشر بعيدا عن الوسطاء، وبأسعار معقولة. كما ذكرت مصادر مقربة منه، أنه يستعد لبيع منزله الفاخر في شيلا أو سبانجا، إلى جانب عقارات أخرى مملوكة له، وذلك بهدف الاستثمار.

أخبار ذات علاقة حفل غنائي لـ "إيبرُو غونداش" يشعل أزمة سياسية في تركيا

ومع غياب التصريحات الرسمية لـ أوزجيفيت حول سبب بيعه ممتلكاته، بدأت التساؤلات تتزايد، ليرجح جمهوره ومتابعوه 3 سيناريوهات محتملة؛ الأول أنه يستعد لطلاق محتمل، قد تستدعي تسوية مالية وتقسيم للممتلكات، والثاني رجح أنه يعتزم الهجرة والعيش خارج تركيا، وتحديدا في الوطن العربي، حتى يحظى بجماهيرية كبيرة، أما الثالث وهو رغبته في تنفيذ استثمارات جديدة.

وحتى الآن، لم يصدر أي تصريح رسمي من بوراك أوزجيفيت يوضح حقيقة هذه الخطوة أو الأسباب الكامنة وراء تصفية ممتلكاته؛ ما يترك الباب مفتوحا أمام التكهنات والتساؤلات التي تتزايد يوما بعد يوم بين جمهوره ووسائل الإعلام.

