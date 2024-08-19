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مصر.. مصرع 3 رُضّع بحريق في حضانة (صور)

مصر.. مصرع 3 رُضّع بحريق في حضانة (صور)
تعبيريةالمصدر: Getty Images
محمد بركة
محمد بركة
19 أغسطس 2024، 10:15 ص

ألقت الأجهزة الأمنية المصرية، القبض على طبيب وممرضتين وصاحب مطعم للاشتباه في تورطهم بواقعة وفاة 3 رُضّع من حديثي الولادة إثر نشوب حريق في حضانة أطفال خاصة، بمركز "البلينا" التابع لمحافظة سوهاج.

وقالت الصحف المحلية المصرية إن التحقيقات الأولية أكدت أن الحريق بدأ في مطعم أسفل الحضانة، ليصل اللهب إلى الحضانة، التي وُجد فيها عدد من الأطفال. 

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وأكدت التحقيقات، أن 3 أطفال يبلغون من العمر 6 أيام فقط لقوا حتفهم، في حين تمكنت فرق الدفاع المدني من إنقاذ 4 أطفال آخرين كانوا بداخل الحضانة.

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وقالت قوات الحماية المدنية بمركز "البلينا" أنها تمكنت من السيطرة على حريق نشب في حضانة الأطفال، لكن الدخان أسفر عن مصرع 3 رضع، تم نقلهم للمشرحة، تحت إشراف النيابة العامة.

وقررت جهات التحقيق انتداب الأدلة الجنائية لمعاينة موقع الحريق، والوقوف على أسباب وظروف وملابسات الحريق، وتقدير الخسائر المادية والتلفيات. 

حرائقمصر

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