هدايا ميغان ماركل الفاخرة تصل إلى كلوي كارداشيان

عبّرت ميغان ماركل عن صِلتها بدوائر النخبة في لوس أنجلوس بإرسالها سلة هدايا فاخرة إلى كلوي كارداشيان، مليئة بمنتجات من علامتها التجارية "As Ever".

واحتوت السلة على زجاجتين من نبيذ الوردي الجديد، وعسل عضوي من زهر البرتقال، ومجموعة من الخضراوات الطازجة، يُعتقد أنها من حديقة منزلها في مونتيسيتو، مثل: الطماطم، والبازيلاء الثلجية، والكوسا، والذرة، والخس، إضافة إلى باقة من الزهور.

وشاركت كلوي صورة السلة على إنستغرام، وأعادت ميغان و"As Ever" نشرها.

وأرفقت ميغان رسالة مكتوبة بخط اليد على شكل قلب تقول فيها: "مرحبًا، مرحبًا بجميع فتياتي اللاتي يحملن حرف K"، إلى جانب رمز تعبيري لوجه يقبّل وثلاثة قلوب بيضاء.

وكانت كريس جينر، والدة كلوي، أيضًا من بين 50 شخصية فقط حصلن على مربى ميغان المنزلي الشهير في أبريل الماضي، عندما طُرح للمرة الأولى.

وليست عائلة كارداشيان الوحيدة التي تستمتع بأحدث منتجات ميغان ماركل ضمن علامتها "As Ever"، إذ تم إطلاق نبيذها الوردي لموسم 2024 مؤخرًا، وهو متاح حاليًّا للشراء داخل الولايات المتحدة فقط.

وجاءت هدية ميغان لكلوي كارداشيان في وقت يمر فيه الأمير هاري بفترة صعبة، بعد خلافات داخلية في مؤسسته الخيرية السابقة "سينتيبيل".

أخبار ذات علاقة ميغان ماركل تُظهر عاطفتها بعد نفي الأمير ويليام مزاعم التنمر

فقد استقال من دوره كراعٍ للمؤسسة في مارس، دعمًا لأعضاء مجلس الإدارة الذين انسحبوا بسبب خلافات مع رئيسة المجلس، الدكتورة صوفي تشانداوكا، التي سبق أن اتُهمت بإساءة معاملة الأمير.

وبحسب مصادر، فإن الخلاف ترك أثرًا نفسيًّا كبيرًا على الأمير هاري، فيما أشار متحدث باسمه إلى احتمال إطلاقه مبادرة إنسانية جديدة لمواصلة العمل الخيري الذي بدأه ضمن "سينتيبيل".