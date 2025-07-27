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ظهور نادر لزوجة عادل إمام يشعل مواقع التواصل الاجتماعي

ظهور نادر لزوجة عادل إمام يشعل مواقع التواصل الاجتماعي
الممثل المصري عادل إمام المصدر: مواقع التواصل الاجتماعي
محمد بركة
محمد بركة
27 يوليو 2025، 11:23 ص

في ظهور نادر عبر صورة قديمة من زمن الشباب، أشعلت هالة الشلقاني، زوجة عادل إمام الملقب بـ "الزعيم"، منصات التواصل الاجتماعي بسبب قلة ظهورها الإعلامي طوال ما يقرب من نصف قرن من زواجها من الفنان الأشهر مصريًا وعربيًا.

وتبدو الصورة كما لو كانت التُقطت بمنزل الثنائي في حقبة الثمانينيات، حيث تجلس الشلقاني على المقعد بينما يقف إلى جوارها زوجها.

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وأثنت تعليقات عديدة على أناقة زوجة عادل إمام وابتعادها عن المبالغة في إطلالتها بشكل عام، كما أشار كثيرون إلى أن "حضورها يوحي بالثقة والهيبة معًا".

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وكان رواد منصات التواصل تداولوا قبل أسابيع صورة نادرة أخرى يجتمع فيها عادل إمام مع زوجته وأفراد عائلته، على هامش زفاف عادل رامي إمام، حفيد الزعيم، إلا أن بعضهم شكك في مصداقية الصورة، زاعمًا أنه تم توليدها بالذكاء الاصطناعي، وهو ما نفته عائلة إمام بقوة.

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