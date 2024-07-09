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عُمان.. إخماد حريق ضخم في مصنع رغم صعوبة الظروف (صور)

عُمان.. إخماد حريق ضخم في مصنع رغم صعوبة الظروف (صور)
حريق ضخم في مصنع بلاسيتك المصدر: متداولة
قحطان العبوش
قحطان العبوش
09 يوليو 2024، 12:56 م

نجح فريق إطفاء عُماني، بإخماد حريق كبير في مصنع بلاستيك، اليوم الثلاثاء، رغم صعوبة الظروف التي عملوا بها في درجات حرارة مرتفعة، وانتشار كثيف للدخان الملوث برائحة البلاستيك.

وأظهرت صور نشرها الدفاع المدني في سلطنة عُمان، رجال الإطفاء وهم يكافحون الحريق عبر خراطيم المياه وآليات ردم ودفن قبل أن تنتهي المهمة بنجاح في غضون ساعات قليلة.

 

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وقال الدفاع المدني في بيان، إن فرق الإطفاء، بمحافظتي الداخلية ومسقط، تمكنت من السيطرة على الحريق الذي اندلع في أحد المصانع في المنطقة الصناعية في ولاية سمائل، دون تسجيل إصابات.

والمصنع مخصص لإعادة تدوير المواد البلاستيكية في المنطقة الصناعية بولاية سمائل، في محافظة الداخلية، وقد أتت النيران على كميات كبيرة من أكوام البلاستيك في المصنع، ما تسبب بانتشار كبير للدخان.

 

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ودعا الدفاع المدني العُماني، المؤسسات والشركات إلى الالتزام باشتراطات السلامة الصادرة عنه، تجنبًا لتكرار وقوع مثل هذا النوع من الحرائق، وحماية للأرواح والممتلكات.

سلطنة عمانحريق

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