رسالة مؤثرة من ياسر العظمة لهشام شربتجي.. ما فحواها؟
استذكر الفنان السوري ياسر العظمة صديقه المخرج الراحل هشام شربتجي، الذي وافته المنية اليوم الثلاثاء عن عمر (75 عاماً) إثر معاناته مع المرض.
وعلى حسابه الرسمي في موقع "إنستغرام" كتب العظمة: "بدأنا مسيرة الفن معاً.. فاستعذبنا البدايات، واقتحمنا الدروب الشائكة، وأذللنا الكثير من الصعاب".
كما شارك العظمة متابعيه صورتين جمعتاه بالراحل في مرحلة الشباب، وأرفقهما بتعليق مؤثر قال فيه إن الراحل صديق بداياته وشريك الدروب الصعبة التي قطعها خلال مسيرته الطويلة، معلقاً أنهما لم يبخلا يوماً في تقديم المساعدة لزملائهما، وكتب: "ومهدنا الطريق الوعر لكل من مشى معنا".
وبدا العظمة حزينا على صديقه الراحل هشام شربتجي، في اليوم الذي يوافق عيد ميلاده، معلقاً: "في يوم ميلادي يرحل صديق عزيز.. أسكنه الله فسيح جناته".
وفي رسالته المؤثرة قدم العظمة التعازي لعائلة الفقيد، قائلاً: "رحمة الله عليك يا صديقي الغالي هشام.. وتعازينا الحارة لابنته المخرجة رشا شربتجي وابنه المخرج والمصور يزن".