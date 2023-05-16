رسالة مؤثرة من ياسر العظمة لهشام شربتجي.. ما فحواها؟

كما شارك العظمة متابعيه صورتين جمعتاه بالراحل في مرحلة الشباب، وأرفقهما بتعليق مؤثر قال فيه إن الراحل صديق بداياته وشريك الدروب الصعبة التي قطعها خلال مسيرته الطويلة، معلقاً أنهما لم يبخلا يوماً في تقديم المساعدة لزملائهما، وكتب: "ومهدنا الطريق الوعر لكل من مشى معنا".

وبدا العظمة حزينا على صديقه الراحل هشام شربتجي، في اليوم الذي يوافق عيد ميلاده، معلقاً: "في يوم ميلادي يرحل صديق عزيز.. أسكنه الله فسيح جناته".