راجت تجارة لافتة في الولايات المتحدة، إذ سمحت بعض الولايات فيها ببيع ذخيرة الأسلحة النارية للبالغين عبر ماكينات البيع الموجودة في البقالة.

ووفق ما نقله موقع "سكاي نيوز"، عمدت شركة "أميركان رواندس إل إل سي" إلى صناعة هذه الماكينات باستخدام الذكاء الاصطناعي، مؤكدة أن "عملية بيع الذخيرة بهذه الطريقة أكثر أمانا من بيعها عبر الإنترنت".

ورغم ذلك، فإن مخاوف أثيرت بشأن توسع العنف المسلح مع زيادة فرصة توافر ذخيرة الأسلحة وبيعها.

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ووضعت الشركة المصنعة آلات بيع الذخيرة في 8 متاجر على الأقل في ألاباما، وأوكلاهوما، وتكساس، كما أنها بصدد وضع آلة أخرى في كولورادو.

ويسمح القانون الفيدرالي ببيع ذخيرة المسدس لأي شخص يبلغ 21 عاما فما فوق، وذخيرة البندقية لكل من يبلغ 18 فما فوق.

وتؤكد الشركة المصنعة، أن "الطريقة التي اعتمدتها في بيع الذخيرة في الولايات المتحدة، هي الأكثر أمانا".

وتتمتع الآلات بتقنية بصمة الوجوه والهوية للتحقق من أعمار العملاء، المقبلين على الشراء منها.