فيلم وثائقي يكشف تفاصيل مثيرة في حياة أرنولد شوارزنيغر

يتناول فيلم وثائقي من 3 أجزاء قصة حياة البطل الأمريكي العالمي، ونجم هوليوود الشهير، وحاكم ولاية كاليفورنيا السابق، أرنولد شوارزنيغر.

ووفق "daily.afisha.ru" فإن الفيلم الذي سيبث على Netflix في 7 يونيو القادم سيتحدث فيه شوارزنيغر عن طفولته وعلاقته بوالديه، كما سيتناول تفاصيل انتقاله إلى الولايات المتحدة عام 1968، وعن الصعوبات التي عاشها هناك خلال السنوات الأولى عندما تواجد على الأراضي الأمريكية بشكل غير قانوني.