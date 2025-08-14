مصر.. ملاحقات أمنية تطال مزيداً من صنّاع المحتوى

تواصل الأجهزة الأمنية التابعة لوزارة الداخلية المصرية حملة موسعة لملاحقة عدد من صُناع المحتوى المتورطين في قضايا تتعلق بخدش الحياء العام، ومُخالفة الآداب العامة والقيم المجتمعية الراسخة.

وفي تطورٍ لافت، أعلنت وزارة الداخلية المصرية، في بيان رسمي عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، اليوم الخميس، القبض على صانعة المحتوى المعروفة باسم "أم عُدي"؛ لنشرها مقاطع مرئية تتضمن ألفاظًا خادشة للحياء.

وأكدت الوزارة أن القبض عليها جاء بعد ورود عدد من البلاغات ضدها، بشأن محتواها المُضمن بألفاظ خادشة للحياء العام، ويتنافى مع القيم المُجتمعية، مُشيرة إلى أنه تم ضبطها في محل إقامتها بدائرة قسم شرطة محرم بك في الإسكندرية، وبمواجهتها اعترفت بنشر المقاطع المرئية المذكورة لزيادة المشاهدات وتحقيق الأرباح المالية.

وأعلنت الوزارة أيضًا القبض على مالك مقهى وثلاث صانعات محتوى، لنشرهم مقاطع مرئية على مواقع التواصل الاجتماعي، تتضمن ألفاظًا خادشة للحياء، وتُحرّض على الفسق والفجور.

وأكدت الوزارة، في بيانها عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، أنه تم ضبط مالك المقهى وثلاث صانعات محتوى، يعملن في المقهى ذاته، بدائرة قسم شرطة ثانِ الغردقة، وبمواجهتهم جميعًا، اعترفوا بارتكاب الوقائع المذكورة لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق الأرباح المالية.

كما أُعلن ضبط صانعة محتوى مقيمة في محافظة الغربية، بعد ورود عدد من البلاغات ضدها، بشأن نشرها مقاطع مرئية منافية للآداب العامة، تظهر فيها وهي ترقص بملابس خادشة للحياء، وأوضحت الوزارة في بيانها على فيسبوك أن هناك معلومات جنائية سابقة ضد المتهمة، وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الوقائع لزيادة المشاهدات وتحقيق الأرباح.