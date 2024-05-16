سمية الخشاب تتقدم ببلاغ ضد منتج سينمائي

تقدمت الفنانة المصرية سمية الخشاب ببلاغ للشرطة ضد المنتج السينمائي محروس عطوان، اتهمته فيه بـ"النصب والاحتيال" بسبب إصداره شيكًا دون رصيد لها.

وذكرت الخشاب أنها توجهت لأحد البنوك لصرف قيمة الشيك التي تقدر بنصف مليون جنيه، لتفاجأ بأنه لا توجد أرصدة على هذا الشيك، ما جعلها تتوجه إلى السلطات المختصة وتقدم البلاغ نتيجة ما وقع عليها من ضرر. وحررت الجهات الأمنية محضرًا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

وفي سياق مواز، وقبل يوم واحد من تلك الواقعة، استمعت نيابة شمال الجيزة الكلية إلى أقوال الفنانة المصرية فيما يتعلق ببلاغها ضد الفنان رامز جلال "بسبب تعرضها لكسور وكدمات وخلع في كعب القدم" نتيجة ظهورها في برنامجه الرمضاني "رامز جاب من الآخر".

وأكدت سمية في أقوالها أنها تعرضت للخداع والكذب من جانب فريق المعدين والمنتجين بالبرنامج الذين أوهموها أنها ستظهر في برنامج حواري من النوعية العادية، وأن رامز تخلى عن فكرة تخويف أو أذى ضيوفه لتفاجأ بأنه برنامج "مقالب" وتتعرض لأضرار جسمانية ونفسية اقتضت خضوعها للعلاج بأحد المستشفيات.