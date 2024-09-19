ظروف عمل غير آمنة وتحرش.. دعوى جماعية ضد أشهر يوتيوبر

رفع 5 متسابقين دعوى قضائية جماعية ضد شركة الإنتاج التابعة لليوتيوبر الشهير "مستر بيست" MrBeast و" أمازون"؛ بسبب برنامجهما "بيست غيمز".

وقال المتسابقون إنهم وخلال تصوير البرنامج حرموا من الأجر، وتم إجبارهم على العمل في ظروف غير آمنة، بالإضافة إلى التمييز وكراهية النساء.

وتقدمت المجموعة بدعوى أمام محكمة في لوس أنجلوس، يوم الاثنين، ضد البرنامج الذي سيعرض على "أمازون برايم"، ويشارك فيه أكثر من 1000 متسابق، وتصل جائزته إلى 5 ملايين دولار.

وتتضمن الدعوى، التي تتكون من 54 صفحة، مزاعم حول "ظروف عمل غير معقولة وغير آمنة"، مما أدى إلى نقل عدد من المتسابقين إلى المستشفى.

وزعم المدعون أيضا أنهم لم يحصلوا على الغذاء بشكل منتظم، ولم تكن لديهم إمكانية كافية للرعاية الصحية.

كما تمت الإشارة إلى حالات تحرش جنسي، مع حذف تفاصيل محددة عن هذه الادعاءات.

"ظروف خطيرة"

وذكرت الدعوى أن ميزانية إنتاج البرنامج تصل إلى 100 مليون دولار، مشيرة إلى أن البرنامج حصل على "عقد غير قانوني" وقدم "معلومات كاذبة" لولاية نيفادا بشأن تصنيف المتسابقين كمتطوعين، ما أتاح له الحصول على 2.5 دولار كحوافز.

والشهر الماضي، ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" بعض المزاعم حول ظروف خطيرة عاناها المتسابقون في البرنامج، حيث قالوا إن بعضهم نُقل إلى المستشفى، وشهدوا حالات إغماء وقيء.

وقال متحدث باسم برنامج "مستر بيست" إن التصوير واجه تحديات مثل حوادث غير متوقعة وظروف جوية صعبة، وإن هناك مراجعة رسمية جارية.

من المتوقع أن يكون برنامج "بيست غيمز" Beast Games"، الذي لم يتم تحديد موعد بثه، "أكبر برنامج ألعاب في التاريخ" بحسب ما أكده مستر بيست.

يذكر أن "مستر بيست" يعد من أشهر اليوتيوبرز في العالم، إذ يتابعه أكثر من 245 مليون مشترك، وتتجاوز بعض مشاهدات فيديوهاته الـ 100 مليون.