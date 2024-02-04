في أول ظهور.. سهير جودة تكشف تفاصيل مرضها
علقت الإعلامية المصرية سهير جودة، لأول مرة، على مرضها بعد تعرضها لوعكة صحية أجبرتها على الابتعاد عن الشاشة خلال الفترة الماضية، مشيرة أنها خضعت لجراحة استئصال جزء من القولون.
وكشفت جودة تفاصيل وعكتها الصحية قائلة: "بقول للجمهور وحشتوني، وحابة أني أشكرهم على دعواتهم لي بالشفاء، الحمد لله كانت عملية صعبة، استئصال جزء من القولون، وربنا وفقني بدكتور عظيم هيثم فكري أستاذ جراحة الأورام، وأحب أشكره وأشكر كل الطاقم الطبي، كلهم شملوني برعايتهم وصبرهم، الحمدلله أنا لسه في المستشفى بس خير الحمدلله، العملية تمت بخير".
وأضافت: "لو حد عنده قولون عصبي مناعته بتكون ضعيفة، واللي حصل أن جزء من جدار القولون ضعف فكان لازم الجزء ده يتشال ولازم في الفترة الجاية نمشي بحرص شديد، وأتمنى يكون المسموح أكثر من الممنوع".
وتابعت: "الضغط العصبي كان السبب وراء خضوعي للعملية، الضغط يضعف المناعة، ويضعف أي جزء في الجسم، وأنصح الناس أنهم لا يأخذون الأمور بجدية وعلى أعصابهم، ويهدوا كدة، لأن الصحة شيء مهم جدا".
وكانت مفيدة شيحة أعلنت عن تعرّض زميلتها سهير جودة لأزمة صحية، دعتها للابتعاد عن المشاركة في تقديم برنامج "الستات مايعرفوش يكدبو"، وطالبت الجمهور بالدعاء لها.