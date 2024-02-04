في أول ظهور.. سهير جودة تكشف تفاصيل مرضها

وكشفت جودة تفاصيل وعكتها الصحية قائلة: "بقول للجمهور وحشتوني، وحابة أني أشكرهم على دعواتهم لي بالشفاء، الحمد لله كانت عملية صعبة، استئصال جزء من القولون، وربنا وفقني بدكتور عظيم هيثم فكري أستاذ جراحة الأورام، وأحب أشكره وأشكر كل الطاقم الطبي، كلهم شملوني برعايتهم وصبرهم، الحمدلله أنا لسه في المستشفى بس خير الحمدلله، العملية تمت بخير".

وأضافت: "لو حد عنده قولون عصبي مناعته بتكون ضعيفة، واللي حصل أن جزء من جدار القولون ضعف فكان لازم الجزء ده يتشال ولازم في الفترة الجاية نمشي بحرص شديد، وأتمنى يكون المسموح أكثر من الممنوع".