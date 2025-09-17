بعد زواجه بأخرى.. يمنية تسكب الزيت المغلي على زوجها أثناء نومه

في حادثة مروعة أصابت الرأي العام المحلي بصدمة كبرى، قامت زوجة يمنية غاضبة بالانتقام من زوجها الذي تزوج عليها واقترن بأخرى، بسكب الزيت المغلي على جسده بينما كان يغط في نوم هادئ وعميق.

والواقعة شهدتها منطقة "إيفوع" بمحافظة "تعز"، حيث لم يمر على زفاف الزوج على زوجته الجديدة سوى أيام قليلة، بحسب تقارير صحفية محلية، فيما كانت الزوجة تفكر في وسيلة للانتقام تهدىء من روعها، فانتظرت حتى راح في النوم بعمق وفاجأته بهذا التصرف المروع.

وقالت مصادر طبية إن الزوج أصيب بحروق بالغة في مناطق متفرقة من جسمه، وقد تم إسعافه على وجه السرعة بأحد المستشفيات المحلية أولا، قبل نقله لاحقا إلى مستشفى متخصص في مدينة "إب" لتلقي العلاج اللازم.

وعلى الفور، باشرت الأجهزة الأمنية التحقيق العاجل في الحادثة التي أثارت صدمة مجتمعية واسعة، فيما توالت المطالبات بالتصدي لمثل هذه "السلوكيات المنفلتة" التي تنجم عن الخلافات الزوجية.