وفاة أمريكي إثر إصابته بمرض "آكلة الدماغ"

توفي أحد سكان ولاية جورجيا الأمريكية بعد إصابة نادرة في الدماغ سببها اضطراب يُعرف بـ"أميبا نايجليريا فوليري"، الذي يمكن أن يتسب بعدوى نادرة "تدمر أنسجة المخ".

وأصيب الرجل بعد سباحته في مياه ينتشر فيها هذا الكائن المجهري، بحسب إدارة الصحة العامة في الولاية.

وأصدرت إدارة الصحة العامة في الولاية، بيانا صحفيا، قالت فيه إنه لم يتضح بالضبط متى توفي هذا الشخص أو المكان الذي كان يسبح فيه حين أصيب بالعدوى.

وبينت أن "نايجليريا فوليري هي أميبا (كائن حي وحيد الخلية)، تعيش في التربة وبحيرات المياه العذبة الدافئة والأنهار والبرك والينابيع الساخنة".

وتعرف الأميبا باسم "الأميبا الآكلة للدماغ"، إذ تتسبب بإتلاف الدماغ مع وصول المياه التي تنتشر فيها عبر الأنف، بحسب الإدارة التي أشارت إلى أنها "لا تسبب أي خطورة إذا تم شربها، ولا تنتقل من شخص إلى آخر"، وفق موقع موقع "إن بي سي نيوز".