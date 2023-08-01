وفاة أمريكي إثر إصابته بمرض "آكلة الدماغ"
توفي أحد سكان ولاية جورجيا الأمريكية بعد إصابة نادرة في الدماغ سببها اضطراب يُعرف بـ"أميبا نايجليريا فوليري"، الذي يمكن أن يتسب بعدوى نادرة "تدمر أنسجة المخ".
وأصيب الرجل بعد سباحته في مياه ينتشر فيها هذا الكائن المجهري، بحسب إدارة الصحة العامة في الولاية.
وأصدرت إدارة الصحة العامة في الولاية، بيانا صحفيا، قالت فيه إنه لم يتضح بالضبط متى توفي هذا الشخص أو المكان الذي كان يسبح فيه حين أصيب بالعدوى.
وبينت أن "نايجليريا فوليري هي أميبا (كائن حي وحيد الخلية)، تعيش في التربة وبحيرات المياه العذبة الدافئة والأنهار والبرك والينابيع الساخنة".
وتعرف الأميبا باسم "الأميبا الآكلة للدماغ"، إذ تتسبب بإتلاف الدماغ مع وصول المياه التي تنتشر فيها عبر الأنف، بحسب الإدارة التي أشارت إلى أنها "لا تسبب أي خطورة إذا تم شربها، ولا تنتقل من شخص إلى آخر"، وفق موقع موقع "إن بي سي نيوز".
وقال الموقع نقلا عن مصدر إن هذه العدوى القاتلة نادرة، إذ يصاب بها حوالي ثلاثة أشخاص فقط في الولايات المتحدة كل عام.
وقبل هذه الحالة الأخيرة، تم الإبلاغ عن خمس حالات أخرى في جورجيا منذ عام 1962، وفقا للإدارة.
وبباقي الولايات، تم خلال العام الجاري الإبلاغ عن وفيات أخرى بسبب هذه الأميبا القاتلة؛ آخرها طفل يبلغ من العمر عامين في نيفادا، شهر يوليو الجاري، أصابته العدوى، بحسب التوقعات، بعد سباحته في ينبوع ساخن طبيعي بالولاية.
وقال مسؤولو الصحة إن رجلا في فلوريدا توفي كذلك في فبراير، بسبب الأميبا التي رجحوا إصابته بها، بعد أن غسل أنفه بمياه أحد الصنابير.
وفي العام الماضي، سجلت 3 إصابات مؤكدة، يُعتقد أنها حدثت بعد التعرض للمياه العذبة في أيوا ونبراسكا وأريزونا، وفقا لبيانات من المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها. كما تم الإبلاغ عن ثلاث حالات خلال أعوام 2019 و2020 و 2021.