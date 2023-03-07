ما حقيقة مقطع فيديو الفهد الطليق في شوارع مسقط ؟

أثار مقطع فيديو تداولته حسابات إلكترونية في سلطنة عُمان لفهد طليق في أحد الشوارع جدلاً واسعاً بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين تساءلوا عن صحة الفيديو وحقيقته.



وأظهر الفيديو الذي تم تداوله على نطاقٍ واسع يوم الاثنين شبانا في سيارة كانت تسير على إحدى الطرقات، وظهر بجانبها فهد يركض بسرعة فائقة على جانب الطريق العام.



وظهر أحد الشبان وهو يحمل هاتفه النقَال ويقوم بتصوير الفهد، دون أن يوضح حقيقة المشهد، وهو ما أثار شكوك المدونين الذين رجَح معظمهم بأن المشهد غير حقيقي وأنه مجرد "فلتر".