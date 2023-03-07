ما حقيقة مقطع فيديو الفهد الطليق في شوارع مسقط ؟
أثار مقطع فيديو تداولته حسابات إلكترونية في سلطنة عُمان لفهد طليق في أحد الشوارع جدلاً واسعاً بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين تساءلوا عن صحة الفيديو وحقيقته.
وأظهر الفيديو الذي تم تداوله على نطاقٍ واسع يوم الاثنين شبانا في سيارة كانت تسير على إحدى الطرقات، وظهر بجانبها فهد يركض بسرعة فائقة على جانب الطريق العام.
وظهر أحد الشبان وهو يحمل هاتفه النقَال ويقوم بتصوير الفهد، دون أن يوضح حقيقة المشهد، وهو ما أثار شكوك المدونين الذين رجَح معظمهم بأن المشهد غير حقيقي وأنه مجرد "فلتر".
وتبين لاحقاً أن مقطع الفيديو عبارة عن إعلان ترويجي لإحدى الشركات في السلطنة، حيث ذكرت صحيفة "تايمز أوف عُمان" أن مقطع الفهد الذي كان يركض على طريق كورنيش مطرح، وأمام دار الأوبرا الملكية بمسقط غير حقيقي.
وقالت الصحيفة نقلاً عن مصمم المحتوى عبد العزيز العبري إن "مقطع الفهد مصمم لشركة في سلطنة عمان للترويج لخدمة إلكترونية جديدة، ترمز إلى السرعة".
وأشار مصمم المحتوى أن "دور الفهد في التصميم هو التأكيد على السرعة العالية للخدمة التي تُقدم للعميل".
وذكر العبري أن المشروع استغرق منه قرابة شهر ونصف، لمعالجة التصوير والتأثيرات السينمائية، ودمج دور الفهد في الفيديو.