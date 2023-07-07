مخبز الباباوات في روما.. فرن عمره قرن أطفأ ناره
يسدل مخبز "أريغوني" الشهير في روما الستارة على تاريخ يبلغ نحو قرن واظب خلاله على مدّ سكان المنطقة وباباوات الفاتيكان بما لذّ وطاب من نتاجه، من أرغفة الروزيتا وصولاً إلى تلك المصنوعة من حبوب القمح الكاملة، لكنّ التغيّرات التي أحدثتها الحركة السياحية الكثيفة كانت السبب وراء إطفاء العائلة -التي يحمل المتجر اسمها- نارَ فرنهم.
وبتأثّر، يقول أنجيلو أريغوني الذي يواصل -وهو في سن الـ79- العمل في مخبز "أريغوني" الصغير الموروث عن والده، الذي أسسه عام 1930 في عهد البابا بيوس الحادي عشر وكان يسلّم الخبز بنفسه إلى الأسرة البابوية: "لقد أطفأنا الفرن الثلاثاء".
وفي كل مرة كان يتم فيها انتخاب رئيس جديد للكنيسة الكاثوليكية، كان مخبز "بانيفيتشو أريغوني" يستعد لتلبية حاجات البابا الجديد من المخبوزات.
ويشير أريغوني إلى أنّ البابا البولندي يوحنا بولس الثاني الذي انتُخب عام 1978، "كان يقول إنه يرغب في تناول الخبز الذي يأكله العاملون معه".
ويقول لوكالة "فرانس برس" إنّ "هؤلاء كانوا يتناولون خبز تشيريولا الروماني التقليدي الكبير الذي بات يُنتَج بشكل نادر، وخبز روزيتا المستدير".
وعندما انتُخب خليفته بنديكتوس السادس عشر، تواصل أريغوني مع الأسرة البابوية، إلا أنّ إحدى الراهبات أخبرته أن البابا الألماني الجديد سيواصل العمل مع الخباز الذي كان يوفر له المخبوزات عندما كان كاردينالاً.
ووفر أريغوني مُنتجاته للبابا فرنسيس أيضاً، لكن بات يتعيّن على البابا البحث في مكان آخر عن خبزه اليومي.
فزبائن "بانيفيتشو أريغوني"، الواقع في حي بورغو بيو على بعد خمس دقائق سيرًا من ساحة القديس بطرس، اختفوا.
ويقول الخبّاز "إنّ الحيّ تغيّر. فكل المنازل التي كانت سابقاً مليئة بالسكان باتت مؤجَّرة للسياح"، الذين يشكلون زبائن غير دائمين وغالباً ما يفضلون تناول الطعام خارج الحيّ في مطاعم روما الكثيرة.
وبسبب العدد المحدود من الزبائن الدائمين وارتفاع تكاليف الطاقة، قرر أنجيلو أن يبيع مخبزه.
ويبدي زبائنه الذين يرتادون المتجر -ليس فقط لشراء الخبز بل للدردشة أيضا- أسفهم لرؤية هذا المكان "العريق" يختفي.
وتم بيع المتجر، الذي أُنتج فيه الخبز لأكثر من 90 عاما، وسيصبح مكانا لممارسة تجارة دون إنتاج "للسياح".