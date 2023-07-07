مخبز الباباوات في روما.. فرن عمره قرن أطفأ ناره

يسدل مخبز "أريغوني" الشهير في روما الستارة على تاريخ يبلغ نحو قرن واظب خلاله على مدّ سكان المنطقة وباباوات الفاتيكان بما لذّ وطاب من نتاجه، من أرغفة الروزيتا وصولاً إلى تلك المصنوعة من حبوب القمح الكاملة، لكنّ التغيّرات التي أحدثتها الحركة السياحية الكثيفة كانت السبب وراء إطفاء العائلة -التي يحمل المتجر اسمها- نارَ فرنهم.

وبتأثّر، يقول أنجيلو أريغوني الذي يواصل -وهو في سن الـ79- العمل في مخبز "أريغوني" الصغير الموروث عن والده، الذي أسسه عام 1930 في عهد البابا بيوس الحادي عشر وكان يسلّم الخبز بنفسه إلى الأسرة البابوية: "لقد أطفأنا الفرن الثلاثاء".

وفي كل مرة كان يتم فيها انتخاب رئيس جديد للكنيسة الكاثوليكية، كان مخبز "بانيفيتشو أريغوني" يستعد لتلبية حاجات البابا الجديد من المخبوزات.