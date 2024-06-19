حقيقة منحوتة توثق قصة الحب بين الملك إخناتون وزوجته نفرتيتي

تفاعل العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع صورة، قيل إنها تعود للملك إخناتون وزوجته نفرتيني، وتعبر عن الحب بينهما.

وحققت الصورة تفاعلًا واسعًا على مواقع التواصل منذ بدء انتشارها في مارس/آذار الماضي.

ويظهر في الصورة، تمثال متقن الصنع، لأخناتون وهو ممسك بيد نفرتيتي وثمَّة طفلان في أحضانهما، بينما قال ناشروها إن المنحوتة صنعها مصريون قدماء، وتعكس "حب الملك أخناتون لزوجته نفرتيتي".

وجاء في التعليق المرفق على صورة المنحوتة: "حب الملك إخناتون لزوجته نفرتيتي.. حب خلّدته جدران معابد المصريين القدماء"، في وقت أكد فيه متابعون أن تاريخ المنحوتة يعود إلى مصر القديمة.