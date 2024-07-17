تُوفي الفنان المصري تامر ضيائي، اليوم الأربعاء، بعد أسابيع قليلة من وصية مؤثرة حول "موت الفجأة" نشرها عبر صفحته على موقع " فيسبوك".

ونعى الفنان عمرو عبد العزيز الراحل، قائلاً على صفحته: "كده يا تامر، تمشي فجأة كده، وتخضنا كلنا، لا إله إلا الله ..الله يرحمك يا حبيبي، ويجعل مثواك الجنة يارب العالمين".

ونقلت تقارير صحفية محلية عن أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية تصريحه بأنّ وفاة تامر ضيائي جاءت بعد تعرضه لحادث اعتداء مفاجئ من أحد الأشخاص، حيث كان بصحبة زوجته التي تُعالج من السرطان، ويجري التحقيق في الحادث، حاليًا، بمعرفة الشرطة.

وتداول نشطاء وصية الراحل والتي جاء فيها: "اللهم إنه كثر موت الفجأة من حولي، وكثر موت الشباب غفلة، فيارب إن كنت أنا القادم فأحسن خاتمتي، ويسّر طلوع روحي، وهوّن عليّ سكراتي، فإني أحب أن أرحل في هدوء وسكينة وطمأنينة، ولا تقبض روحي إلا وأنت راضٍ عني".

وأوصى الفنان في منشوره المطول الذي يتكون من 10 نقاط بالتصدق على روحه، والدعاء له بدلاً من البكاء عليه، والحرص على صلاة الجنازة، وعدم نهر من يبكي حزنًا عليه.

وشارك الراحل في عدد من الأعمال المهمة، منها أفلام: " واحد من الناس" 2006، و"رامي الاعتصامي" 2008، و" واحد صفر" 2009، و" حظ سعيد" 2012 ، فضلاً عن مسلسلات: " الصياد" 2014، و" نصيبي وقسمتك" 2016، و" بركة" 2019، و" عملة نادرة" 2022.