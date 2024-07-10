مصدر يكشف لـ"إرم نيوز" مفاجأة في تحقيقات أزمة شيرين وحسام حبيب

كشف مصدر مقرب من الفنان المصري حسام حبيب عن مفاجأة في التحقيقات التي تجريها النيابة العامة حول الدعوى التي تقدمت بها الفنانة شيرين عبد الوهاب ضد زوجها السابق الفنان حسام حبيب، حيث أكد أن ابنة شيرين شهدت في النيابة لصالح طليق والدتها.

وأضاف المصدر في تصريحات خاصة لـ"إرم نيوز"، أن النيابة العامة استدعت الفنانة شيرين عبد الوهاب أمس الثلاثاء، لسماع أقوالها فيما شهدت به ابنتها هنا، والتي أكدت أن حسام حبيب لم يعتد عليها، فقط كان يخلصها من يد والدتها التي كانت تضربها بطريقة وحشية، بحسب قولها.

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ولفت المصدر إلى أن شهادة ابنة شيرين عبد الوهاب تنسف الدعوى التي تقدمت بها والدتها ضد حسام حبيب، وتؤكد أن حسام استجاب لاستغاثة هنا، وهو ما جعله يتواجد في الاستوديو أثناء الواقعة.

وكانت شيرين تصدّرت عناوين الصحف ومواقع التواصل الاجتماعي، مؤخرًا، بعد أن انتشرت أخبار تفيد بتعرضها للضرب على يد طليقها حسام حبيب، الذي سارع في الدفاع عن نفسه عبر بث فيديو لشيرين وهي في حالة عصبية شديدة، حيث حطمت إحدى غرف منزلها.

وقال حبيب، إنه لم يضربها، بل كان يحاول تهدئة الفنانة التي انفعلت على ابنتها.