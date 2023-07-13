بعد فضول وتكهنات.. كشف هوية المذيع البريطاني المتورط في "فضيحة جنسية"

أثير فضول عارم، مؤخرا، في بريطانيا، بشأن هوية مذيع شهير في شبكة "بي بي سي" يواجه فضيحة جنسية، تورط فيها مع مراهق، فاضطر عدد من زملائه إلى الخروج بتوضيحات وبيانات من أجل تبديد الشبهات.

وبحسب صحيفة "ميرور"، فإن هيو إدواردز، مذيع "أخبار العاشرة" في شبكة "بي بي سي" هو الرجل المتهم بدفع 35 ألف جنيه إسترليني لقاصر مقابل صور جنسية، وفقا لما كشفت زوجته فيكي فليند، التي أوضحت في بيان لها أن زوجها هو المعني بتلك المزاعم.

وذكرت الزوجة أنها أصدرت البيان بالنيابة عن زوجها، وبعد أيام عصيبة عاشتها أسرتها، موضحة أن حرصها على صحته وسلامته العقلية، وحماية أطفالهما، دفعاها إلى كشف هويته، حسبما ذكرت صحيفة "ذا ميرور".

وأوردت الصحيفة أن هيو يعاني من مشاكل نفسية خطيرة، ووفقا لما هو موثق، كما عولج من مرض الاكتئاب الحاد، خلال السنوات الأخيرة.

وقالت الزوجة إن أحداث الأيام الأخيرة فاقمت حالته النفسية على نحو سيء للغاية، وهو يتلقى العلاج الآن داخل المستشفى، حيث سيبقى هناك على الأقل في المستقبل القريب.

وأضافت أنه "في حال تحسن حالته الصحية، سيقوم بالرد شخصيا على الأخبار والقصص التي نشرت عنه".

الزوجة أوضحت أن هيو علم لأول مرة عن وجود مزاعم واتهامات ضده، يوم الخميس الماضي، وطالبت باحترام خصوصية عائلتها وخصوصية كل من هو طرف في القضية.

كما قدمت اعتذار بالنيابة عن زوجها لبقية المذيعين الذين تأثروا بتكهنات وسائل الإعلام الأخيرة، بشأن هوية المذيع المقصود، معربة عن أملها في أن يضع البيان الصادر عنها حدا لتلك التكهنات.

وكانت شبكة "بي بي سي" قد أثارت إرباكا كبيرا، الأربعاء الماضي، عندما أعلنت مذيعة الأخبار أن إدورادز قدم استقالته، ولكن سرعان ما صححت المذيعة الخبر لتوضح أن ادواردز لم يقدم استقالته.

المصدر: صحيفة "ميرور"