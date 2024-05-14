تغريدة خارج السرب.. إعلامي مصري شهير يدافع عن "أوبر"

رفض الإعلامي المصري تامر أمين الحملات التي انطلقت عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، التي تطالب بوقف ترخيص شركة "أوبر" في مصر، بعد انتشار حوادث التحرش من سائقيها، مشيرا إلى أن الشركة تدعم الاقتصاد، ويعمل فيها آلاف المصريين، وأن توقيفها سيؤثر على مناخ الاستثمار في البلاد.

وأطلق نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي وسمًا باللغة الإنجليزية "توقفوا عن استخدام أوبر" على منصة "إكس"، شارك خلاله مجموعة من الفنانين والإعلاميين والشخصيات العامة، فضلا عن رفع دعوى قضائية تطالب بوقف ترخيص الشركة في مصر.

وقال تامر أمين، خلال حلقة الليلة من برنامجه "آخر النهار"، إنه يرفض تماما دعوات المقاطعة، والمطالبات بوقف ترخيص شركة "أوبر"، لافتا إلى أن مثل هذه القرارات قد تتسبب بهروب المستثمرين من مصر؛ ما يؤثر سلبا على الاقتصاد في وقت حرج لمصر، على حد قوله.