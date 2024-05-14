تغريدة خارج السرب.. إعلامي مصري شهير يدافع عن "أوبر"
رفض الإعلامي المصري تامر أمين الحملات التي انطلقت عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، التي تطالب بوقف ترخيص شركة "أوبر" في مصر، بعد انتشار حوادث التحرش من سائقيها، مشيرا إلى أن الشركة تدعم الاقتصاد، ويعمل فيها آلاف المصريين، وأن توقيفها سيؤثر على مناخ الاستثمار في البلاد.
وأطلق نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي وسمًا باللغة الإنجليزية "توقفوا عن استخدام أوبر" على منصة "إكس"، شارك خلاله مجموعة من الفنانين والإعلاميين والشخصيات العامة، فضلا عن رفع دعوى قضائية تطالب بوقف ترخيص الشركة في مصر.
وقال تامر أمين، خلال حلقة الليلة من برنامجه "آخر النهار"، إنه يرفض تماما دعوات المقاطعة، والمطالبات بوقف ترخيص شركة "أوبر"، لافتا إلى أن مثل هذه القرارات قد تتسبب بهروب المستثمرين من مصر؛ ما يؤثر سلبا على الاقتصاد في وقت حرج لمصر، على حد قوله.
وأشار أمين إلى أنه يجب تقنين ووضع آليات جديدة تضمن سلامة المواطنين، بالتعاون مع وزارة الاتصالات والنقل، ومعاقبة المتهمين بأقصى عقوبة، ووضعهم على القائمة السوداء حتى لا يستطيعوا العمل في أي تطبيق مماثل بعد قضاء العقوبة المقررة عليهم.
ولفت أمين إلى أنه رغم الحوادث الأخيرة، إلا أن "أوبر" وغيرها تظل أكثر أمانا من "التاكسي" العادي؛ لأنه في حال حدوث شيء تستطيع الوصول إلى مرتكب الواقعة في أقرب وقت نظرا لمعرفتك بياناته ولون سيارته وخط سيره.
وأكد الإعلامي المصري أنه يعلم أنه سيتعرض لهجوم واسع بسبب موقفه هذا، لكنه يقدم نصيحة ولا يخشى توابعها، بحسب قوله.
وكان محامٍ مصري قد تقدم اليوم بدعوى قضائية طالب فيها بإلغاء تراخيص شركتي "أوبر وكريم" داخل مصر، لافتا إلى أنهما خالفتا شروط التراخيص الصادرة لهما، بعد تزايد معدل جرائم الخطف التي تعرضت لها سيدات وفتيات، خلال الأشهر القليلة الماضية، على أيدي بعض قائدي المركبات المنحرفين أخلاقيا والمتعاطين للمواد المخدرة، التابعين لمنظومتهما.