القصبة الجزائرية.. نهبت فرنسا كنوزها للنجاة من الإفلاس

لا يزال نهب كنوز القصبة في العاصمة الجزائرية من قبل فرنسا الاستعمارية جزءا غير معروف من التاريخ.

ومع إنشاء لجنة من المؤرخين لمعالجة ملفات الذاكرة، التي سمّمت العلاقات بين الجزائر وباريس، سيكون من المفيد العودة إلى السادس من تموز/يوليو لعام 1830؛ لمحاولة الاطلاع على ما حدث.

ويعد معرفة حقيقة ما حدث ما بعد ذلك التاريخ المشؤوم للجزائر أمرا مصيريا، منها استسلام الداي حسين آنذاك وإلقاء السلاح، وما تلاه من نهب لكنوز القصبة الواقعة في العاصمة الجزائرية.

وقد بحث المؤرخ الفرنسي مارسيل إيميريت، في عام 1954؛ أي في بداية ثورة التحرير في الجزائر، عن مداخل أخرى لفهم ما حدث عام 1830، ليكتشف في نهاية المطاف السبب الحقيقي لاستعمار البلاد من قبل الفرنسيين.