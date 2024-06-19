رامي صبري يردُّ على اتهامه بتقليد عمرو دياب‎

ردَّ الفنان المصري رامي صبري على اتهامه بتقليد عمرو دياب، مؤكدًا أن الأخير ينتمي إلى جيل آخر غير جيله.

وأوضح صبري أنه يغني منذ 18 عامًا ولا يصح بعد كل هذا التاريخ أن يأتي ويتهمه أحد بذلك أو حتى يشبهه بفنان آخر، مشيرًا إلى أنه تعمّد في بداياته أن يقطع الطريق على أي اتهامات أو تشبيهات في هذا السياق من خلال تقديم أعمال لا تشبه دياب، حتى أنه كان يتعمد وهو على خشبة المسرح أن يكون أداؤه مختلفًا عنه.

وقال الفنان المصري في مقابلة بودكاست: "أول ما اشتغلت قعدت فترة أسمع ده بيقلد عمرو دياب، ده عاوز مش عارف إيه، وأنا كنت أسمع من بعيد وأتضايق من التشبيه وأسأل نفسي: هما بيعملوا كده ليه، هو أنا فعلًا بقلده؟ هو أنا شبهه؟ يمكن أنا متأثر بيه وأنا مش عارف، وعمرو دياب جيل تاني مش جيلي، يعنى حتى لو في شبه مش أزمة".

وأضاف قائلاً: "فضلت طول أول 5 سنوات أخلي بالي أوي لو أنا شبهه في حركة الإيد، وأركز في كل التفاصيل، وبقيت كده لحد ما ابتديت واحدة واحدة أحس أنه الناس ابتدت تتكلم في الموضوع ده، لأن الناس مكنتش عارفاني في الأول، ومتعرفش أنا بعمل إيه.. وأنا حقيقي ولا شوية وهمشي".

وتابع صبري: "كنت بحاول أحافظ على شكل الأغنية إللي بقدمها، حتى المزيكا أحيانًا أقول بلاش دي شبيهة لعمرو، بقيت كده لدرجة إني خلاص داخل على 9 ألبومات ولسه مركّز في الموضوع".