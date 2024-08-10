كشف الفنان المصري حمزة نمرة سبب إلغاء حفله بمهرجان صفاقس الدولي، والذي كان مقررًا إقامته مساء اليوم السبت، بمسرح سيدي منصور الصيفي، مشيرًا إلى أن مشكلة تنسيقية تسبب بها متعهد الحفل هي السبب في الإلغاء، على حد قوله.

وأضاف نمرة في تصريحات خاصة لـ "إرم نيوز": "متعهد الحفل تأخر في إتمام الإجراءات الخاصة بالحفل لتقديمها لإدارة المهرجان، من أجل الإعلان عن الحفل وطرح التذاكر في منافذ البيع وغيرها من الإجراءات اللازمة للحفل، ما اضطر إدارة المهرجان لإلغاء الحفل".

وأشار نمرة أن إدارة المهرجان ليست السبب في الإلغاء، ولكن المتعهد هو السبب، لافتًا أن إدارة المهرجان حاولت تأجيل الحفل حتى تتم الإجراءات، ولكن ضيق الوقت لم يسعفهم.

وكانت إدارة مهرجان صفاقس الدولي قد أعلنت أمس عن إلغاء عرض الفنان المصري حمزة نمرة، المقرر إقامته مساء الليلة على مسرح سيدي منصور الصيفي لظروف خارجة عن إرادتها.

ونشرت الصفحة الرسمية للمهرجان على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" بيانًا جاء فيه: "تعلن إدارة مهرجان صفاقس الدولي أنه أُلْغِي عرض الفنان حمزة نمرة المبرمج ليوم 10 أغسطس 2024 بالمسرح الصيفي سيدي منصور ضمن فعاليات الدورة 44 لمهرجان صفاقس الدولي".

وأضافت إدارة المهرجان في بيانها: "وتعبّر إدارة المهرجان عن أسفها عن هذا الإلغاء الراجع لأسباب خارجة عن نطاقها".









