بريطاني يعثر على نسخة طبق الأصل منه
في واقعة مثيرة للحيرة والتعجب، صُدم بريطاني بالعثور على نسخة طبق الأصل منه، وهو رجل يشبهه إلى حد كبير، يبدو كأنه انعكاس له.
واكتشف نيل ريتشاردسون أن له شبيها نسخة طبق الأصل منه بالمصادفة، أثناء ذهابه في رحلة بالحافلة.
ووفقًا لصحيفة "ذا صن" البريطانية، كانت صدمة نيل كبيرة، عندما التقى جون جيمسون بالصدفة على متن الرحلة، خاصة أن الشبه الكبير بينهما لم يقتصر على الشكل فقط، بل عدة تفاصيل بأسلوب حياتهما.
واكتشف كلا الرجلين، أنهما يعيشان في المنطقة نفسها "برينتري" في مدينة "إيسيكس" البريطانية، كما يتشاركان العديد من وجهات النظر.
وليس ذلك فحسب، فكل من نيل وجون، عرض الزواج على شريكته بعد أسبوعين فقط من التقائهما، كما كشف نيل أن حيرته بدأت عندما بدأ السكان تحيته والتحدث إليه على أنه "جون".
وكشف نيل أنه أكثر من مرة كان يضطر لإظهار بطاقته الائتمانية لإثبات أنه ليس جون، وقال: "كان صاحب المقهى يصر على أنني جون، وعندما شرحت أن اسمي ليس جون، لم يصدقني".
واستغرق الأمر أكثر من عام حتى التقى نيل بشبيهه لأول مرة وبمحض الصدفة، إذ التقى الرجلان عندما ذهبا في الرحلة نفسها لزيارة المتحف البريطاني في لندن، حيث اكتشفا أنهما عاشا حياة مماثلة إلى حد كبير، ولهما السلوكيات نفسها.
فكل من نيل وجون درس في كلية "سانت مارك وسانت جون" في تشيلسي خلال فترة الستينيات، كما أن لكليهما 4 أحفاد.
وقال نيل: "عادة ما يعتبرنا الآخرون توأمين، ويمكنني أن أرى مدى الشبه بيننا، لكنه أطول قليلا وأنا أكثر زيادة في الوزن عنه".
ووصف نيل التقاءهما ومدى الشبه بينه وجون بـ"الحدث المصيري"، كما أضاف: "قلقي الوحيد هو عدد الأشخاص الذين قد يعتقدون أنني تجاهلتهم عندما كانوا ينادوني بجون طوال الوقت".
وشارك نيل وجون في اختبار كجزء من فيلم وثائقي واكتشفا أنهما تشاركا في سمات الوجه بنسبة 90%، كما كشف اختبار آخر أنهما يتشاركان في سلف بعيد!.