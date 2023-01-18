بريطاني يعثر على نسخة طبق الأصل منه

ووفقًا لصحيفة "ذا صن" البريطانية، كانت صدمة نيل كبيرة، عندما التقى جون جيمسون بالصدفة على متن الرحلة، خاصة أن الشبه الكبير بينهما لم يقتصر على الشكل فقط، بل عدة تفاصيل بأسلوب حياتهما.

واكتشف كلا الرجلين، أنهما يعيشان في المنطقة نفسها "برينتري" في مدينة "إيسيكس" البريطانية، كما يتشاركان العديد من وجهات النظر.

وليس ذلك فحسب، فكل من نيل وجون، عرض الزواج على شريكته بعد أسبوعين فقط من التقائهما، كما كشف نيل أن حيرته بدأت عندما بدأ السكان تحيته والتحدث إليه على أنه "جون".

وكشف نيل أنه أكثر من مرة كان يضطر لإظهار بطاقته الائتمانية لإثبات أنه ليس جون، وقال: "كان صاحب المقهى يصر على أنني جون، وعندما شرحت أن اسمي ليس جون، لم يصدقني".