محامي المتهم بواقعة "فتاة التجمع": تسعى وراء الشهرة

اتهم محامي سائق "أوبر" المتهم بالتحرش ومحاولة اغتصاب نبيلة عوض التي عرفت إعلاميًا باسم "فتاة التجمع"، بأنها ادعت باطلًا على موكله بإصابتها والاعتداء عليها سعيًا لتصدر "الترند" والشهرة الإعلامية.

وطالب المحامي خلال جلسة المحاكمة التي أقيمت الأحد، بتوجيه تهمة السرقة إلى المدعية، بعدما اتهمها بسرقة هاتف موكله أثناء الرحلة التي طلبتها.

وقال المحامي إن "المدعية هي من أصابت نفسها قبل الذهاب إلى المستشفى"، مشيرًا إلى أن "هناك تناقضًا بين التقرير الطبي الصادر من المستشفى من كدمات بالصدر، وبين تقرير الطب الشرعي".

وأكد أن الشهود نفوا تهمة الخطف أو الإصابة، فيما أكد الطبيب الشرعي خلو السلاح المضبوط من أي آثار للدماء، مما ينفي واقعة الاعتداء.

واعتبر بأن "المدعية تريد ركوب التريند والحصول على متابعة إعلامية، وتصوير نفسها على مواقع التواصل الاجتماعي"، لافتًا إلى أن هذا السبب وراء ادعائها الباطل ضد موكله.

على الجانب الآخر طالب محامي "فتاة التجمع"، بالادعاء بالحق المدني بمبلغ مليون جنيه وواحد، بسبب الأضرار التي لحقت بموكلته جراء تعرضها لهتك العرض والتحرش ومحاولة الخطف والشروع بالقتل.