الكشف عن تفاصيل اختفاء "أسوارة فرعونية" من متحف مصري

كشفت السلطات في مصر، عن تفاصيل اختفاء "أسوارة فرعونية" من المتحف المصري بوسط العاصمة القاهرة.

وبيّنت أن "الواقعة حدثت بالفعل مؤخرا وجرى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالها، إلا أن التأخير في الإعلان عنها جاء حرصا على سير التحقيقات".

وأعلنت وزارة السياحة والآثار عن إحالة واقعة اختفاء إحدى الأساور الأثرية من معمل الترميم بالمتحف المصري بميدان "التحرير" للجهات الشرطية المختصة والنيابة العامة وإبلاغ كافة الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن.

وأوضحت في بيان أنه "تم تشكيل لجنة متخصصة لحصر ومراجعة كافة المقتنيات الموجودة بمعمل الترميم، بالإضافة إلى أنه في ضوء الإجراءات الاحترازية"، لافتة إلى أنه جرى "تعميم صورة القطعة المختفية على جميع الوحدات الأثرية بالمطارات المصرية والمنافذ والموانئ البرية والبحرية والحدودية على مستوى الجمهورية".

بدوره قال مدير عام المتحف المصري، إن "الصور المتداولة على بعض المواقع الإخبارية ومنصات التواصل الاجتماعي لا تخص القطعة المختفية".

وأكد أن "الأساور الظاهرة في هذه الصور معروضة بالفعل في قاعات الدور الثاني بالمتحف، بينما الأسورة محل التحقيق مختلفة عنها تمامًا، حيث أنها أسورة ذهبية ذات خرزة كروية من اللازورد من مقتنيات الملك أمنمؤوبي".

وكانت أنباء اختفاء "الأسورة الذهبية" تصدرت "تريند" مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تعد الأسوارة من الكنوز المملوكة لأحد ملوك الأسرة الـ21.

ووفق تقارير صحفية محلية، تم التحفظ على عدد من الأشخاص المشتبه بهم ممن كانت "الأسوارة" بحوزتهم أو لهم علاقة بها، كما بدأ استجواب بعضهم بالفعل حول علاقتهم بالقطعة التي كان مقررا نقلها إلى معرض أثري بإيطاليا.