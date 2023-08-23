تقرير: مطاعم فرنسية تشترط إنفاق 5 آلاف دولار لاستقبال الزبائن

تطلب بعض المطاعم الفرنسية أكثر من 5 آلاف دولار كحد أدنى للإنفاق لكل طاولة وترفض الحجوزات للزبائن العائدين الذين لم ينفقوا ما يكفي في زيارتهم الأخيرة، وفق ما ذكرت صحيفة "بزنس إنسايدر" .

وحسب تقرير للصحيفة، فإن "التوترات تصاعدت بين المطاعم والعملاء بشأن ممارسات البقشيش ورسوم الطعام الإضافية خلال هذا العام بالتزامن مع قيام بعض المطاعم بفرض رسوم تلو الأخرى على فواتير رواد المطعم، مثل رسوم الأمن ورسوم الحجز ورسوم إدارية أخرى متنوعة"، مضيفا أنه "بسبب انتشار وسائل الدفع الإلكتروني، التي ضاءلت البقشيش الذي يحصل عليه عمال المطاعم. بدأت بعضها بالتركيز فقط على اجتذاب الحجوزات لرواد المطاعم الدائمين الذين ينفقون مبالغ كبيرة ويدفعون إكراميات مجزية للموظفين".