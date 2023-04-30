السجن 15 يوما في صندوق زجاجي.. طريقة فريدة للدعم

سيقيم عداء الماراثون البلغاري كراس جورجييف في صندوق زجاجي لمدة 15 يوما في حديقة بالعاصمة صوفيا؛ لجمع أموال من أجل مساعدة صغار السن في مكافحة الإدمان بمختلف أشكاله.

وخاض جورجييف، وهو محاضر تحفيزي وسفير للأعمال الخيرية، نحو 30 ماراثونا فائق المسافات في أنحاء العالم، من القطب الشمالي إلى كمبوديا، بالإضافة إلى سباق عدو لمسافة 217 كيلومترًا في وادي الموت بولاية كاليفورنيا الأمريكية.