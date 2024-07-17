تصدَّر مسلسل "شوغن"، الذي يتناول الصراع على السلطة في اليابان الاقطاعية خلال القرن السابع عشر، السباق إلى جوائز "إيمي"، إذ حصد، الأربعاء، 25 ترشيحًا، والتي تعد تلفزيونيًا بمنزلة الأوسكار سينمائيًا.

ووفق وكالة "فرانس برس"، يتنافس "شوغَن" على جائزة أفضل مسلسل درامي مع الموسم الأخير من "ذي كراون" الذي يتناول العائلة الملكية في بريطانيا، ومسلسل "مستر أند ميسز سميث" عن مغامرات الزوجين الجاسوسين، ومسلسل الخيال العلمي "ثري بادي بروبلم".

وفي فئة المسلسلات الكوميدية، حصد الموسم الثاني من "ذي بير" 23 ترشيحًا، وهو رقم قياسي في هذه الفئات. وسيتنافس مع "هاكس" و"أبوت إلمنتري" و"أونلي موردرز إن ذي بيلدينغ" و"كورب يور أنثو سياسم".

أما في فئة المسلسلات القصيرة، فتصدّر الموسم الأخير من "ترو ديتيكتف" لائحة الترشيحات مع 19 ترشيحًا. ورُشّحت جودي فوستر التي تؤدي دور شرطية تجري تحقيقًا خلال إحدى ليالي ألاسكا القطبية، لنيل جائزة أفضل ممثلة في مسلسل قصير.

وستقام الدورة السادسة والسبعون من احتفال توزيع جوائز "إيمي" في لوس أنجلوس في تاريخ 15 أيلول/سبتمبر.