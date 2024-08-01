سخر الفنان أحمد فهمي من فشله "المتكرر" في الزواج بعد انفصاله مؤخرا عن الفنانة هنا الزاهد، مشيرا إلى أنه من الواضح أنه سوف يتجاوز الفنان مدحت صالح في عدد زيجاته التي بلغت خمس زيجات.

وقال فهمي في لقاء مع برنامج "بيت السعد" الذي يقدمه الشقيقان عمرو سعد وأحمد سعد، إنه تزوج 3 مرات في فترة قصيرة ليرد عليه عمرو سعد قائلا"أنت هداف يا أحمد.. بس اتجوزت 3 مرات، أنا بالنسبة لي اتجوزت 4 مرات لحد دلوقتي، وفيه واحدة في بداية مشواري الفني".

وداعب عمرو ضيفه، مؤكدا أن فهمي لن يستطيع منافسته؛ لأنه لو تزوج مجددا، فسوف يفعلها سعد.

وعاد أحمد فهمي ليتحدث بجدية عن سبب فشله في الزواج، لافتا إلى أنه حين يدخل في علاقة زواج أو حب يكون مدفوعا بكل الأحاسيس الجميلة التي طالما سمع بها، ولا ينوي أن يعذب نفسه بالتأكيد، لكن بعد فترة يجد أن الأمور اختلفت عما كانت في البداية.

وحاول فهمي تبرئة الطرف الآخر في العلاقة الزوجية قائلا "ممكن نكون إحنا إللي غلط".

وقال إنه ربما يكمن الخطأ في الاختيار بالقلب دون تحكيم العقل، لكن المؤكد أنه بعد فترة يجد نفسه في منطقة غير مريحة.

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وأكد أحمد فهمي أنه أحيانا يحسد أصحاب العلاقات الزوجية المستقرة ليرد عمرو سعد مؤكدا "والله هموت واستقر في الزواج".

وكانت هنا الزاهد كشفت عن مفاجأة في طلاقها من أحمد فهمي، والذي وقع كخبر صادم على الوسط الفني، مشيرة إلى أن السبب الرئيس وراء الانفصال كان يتمثل في عدم الإنجاب.

ولمحت هنا الزاهد إلى وجود أسباب أخرى منها غيرة أحمد فهمي منها، وعدم شعورها بالأمان وتدخل الأهل والأصدقاء في مشاكلهما، وهو ما لم تتقبله.

وأشارت إلى أن الطلاق كان له مقدمات استمرت 8 أشهر، لافتة إلى أنها كانت تتمنى تكوين أسرة مع أحمد، وتعاملت بحسن نية، لكنه لم يكن كذلك.