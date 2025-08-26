سهير جودة تعلق على أزمة برنامج منى الشاذلي و"اللوحات المسروقة"

لا تزال أزمة اللوحات الفنية المسروقة، التي ارتبطت بالإعلامية المصرية مها الصغير، طليقة النجم أحمد السقا، تُلقي بظلالها على الوسط الإعلامي والفني في مصر، رغم مرور أسابيع على الواقعة التي أثارت جدلًا واسعًا.

وقد أدّت تبعاتها إلى قرارات صارمة من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، كان أبرزها إيقاف مها الصغير عن تقديم البرامج لمدة ستة أشهر، إلى جانب لفت نظر لبرنامج "معكم" الذي تُقدّمه الإعلامية منى الشاذلي، لعدم تحرّي الدقة في إعداد المحتوى المعروض.

لا يجوز تقييم الزملاء

وفي تعليق جديد على هذه الأزمة، عبّرت الإعلامية سهير جودة عن رأيها في تصريحات خاصة لـ"إرم نيوز"، على هامش العرض الخاص للفيلم المصري "درويش"، قبل أيام، مؤكدة أنه لا يجوز تقييم عمل أي زميل إعلامي. وشددت على أنها بعيدة تمامًا عن تفاصيل هذه الواقعة، ولا علاقة لها بها من قريب أو بعيد.

وأضافت قائلة: "أنا كإعلامية، لست مسؤولة عن كل ما يُعرض في البرنامج، فربما يكون هناك تقصير من فريق الإعداد، لكن المذيع لا يُحاسَب بمفرده".

دفاع عن منى الشاذلي

وفي سياق متصل، دافعت سهير جودة عن الإعلامية منى الشاذلي، واصفة إياها بأنها "أسطورة في مجال الإعلام"، مؤكدة أن رأيها الشخصي لا يُضاهي ما تقدّمه الشاذلي من محتوى إعلامي متميز، مُضيفة أن "منى الشاذلي مدرسة إعلامية متفرّدة في مصر والعالم العربي، ولا يمكن تجاهل ما قدّمته للإعلام خلال السنوات الماضية".

الستات ومنصة جديدة تناقش القضايا الاجتماعية

وعن آخر مشاريعها العملية، تحدّثت سهير جودة عن برنامجها الجديد "الستات" المعروض على قناة النهار، موضحة أن العمل يجري دائمًا على قدم وساق لتطوير فقرات البرنامج والمحتوى بشكل مُستمر.

وأكدت أن تنوّع الموضوعات والطرح اليومي المختلف يجعل كل حلقة وكأنها برنامج مستقل بذاته، ما يعكس رؤية متجددة في تقديم الإعلام الاجتماعي، على حد تعبيرها.

وختمت حديثها مُشيرة إلى أن البرنامج أصبح له منصة جديدة تحمل الاسم نفسه، تُناقَش فيها قضايا اجتماعية متنوعة، فضلًا عن فقرة "هالة والأبراج" التي يتم فيها استضافة خبيرة الأبراج هالة حافظ، على حد تعبيرها.