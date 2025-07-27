مقتل شاب يمني في جلسة "رقية شرعية" (فيديو)

تحوّلت جلسة علاجية لشاب يمني في مقتبل العمر، إلى مأساة توفي على إثرها، بعد تعرّضه للتعنيف الجسدي من قبل شخص يعمل كـ"راقٍ شرعي" بمحافظة إب، شمالي اليمن.

ووفقاً لمصادر محلية، فإن أسرة الشاب "علي القاسم" لجأت إلى عرضه على أحد مراكز "الرقية الشرعية" بمدينة إب القديمة، أملاً في معالجته من الأعراض التي تظهر عليه، قبل أن يُقرر الشيخ القائم على المركز، أنه مصاب بـ"مسّ شيطاني"، ويحتاج إلى جلسات علاجية بالقرآن الكريم.

وذكرت المصادر، أن الشيخ الذي يمارس "الرقية الشرعية"، بدأ بتلاوة القرآن، ولاحقًا طلب من الحاضرين تثبيت أطراف الشاب بعد أن وضعه على الأرض، وبدأ بركل رقبة المريض ووضع قدمه عليها ثم صعد على صدره، ما أدى إلى وفاته، وسط صدمة الحاضرين.

وقالت وسائل إعلام محلية، إن الأجهزة الأمنية ضبطت الشيخ، وفتحت تحقيقاً حول الحادثة، تمهيداً لعرضه على النيابة العامة.

#إب #مشهد_صادم_من_جلسة_ رقية.. شيخ يضع قدمه على رقبة شاب بحجة إخراج الجن Posted by ‎شجرة الدر‎ on Sunday, July 27, 2025

وطالب ناشطون يمنيون على مواقع التواصل الاجتماعي، السلطات الحكومية والجهات المعنية، بوضع أسس وضوابط لتقنين العمل في مراكز "الرقية الشرعية" المنتشرة بشكل كبير في اليمن، بما يضمن حصول القائمين عليها على التأهيل اللازم، ووقف الانتهاكات والممارسات العنيفة بحق العشرات من الضحايا.