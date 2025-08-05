"روكي الغلابة" دنيا سمير غانم تشعل المنافسة والإيرادات

أشعل فيلم روكي الغلابة من بطولة الممثلة المصرية دنيا سمير غانم فتيل المنافسة السينمائية في البلاد، بعد عرضه في دور السينما قبل أيام، ليتصدر شباك التذاكر، متفوقًا على عدد من الأفلام الأخرى.

وأحدث تصدر الفيلم حالة من الجدل الحاد في الوسط الفني، امتدت إلى سجالات علنية تخللها تصريحات رسمية بين العاملين في صناعة السينما، ودفع بعض الأطراف إلى التشكيك في دقة الأرقام المعلنة بشأن الإيرادات.

وفجّرت الفجوة الكبيرة في إيرادات الأفلام حالة من الجدل المستمر حول مدى دقة وموثوقية الأرقام المعلنة في سوق السينما المصرية.

تجدر الإشارة إلى أن إجمالي إيرادات فيلم "روكي الغلابة"، حتى يوم الإثنين 4 أغسطس/ آب الجاري، بلغ 16 مليوناً و753 ألف جنيه خلال 6 أيام عرض، محققًا مبيعات كبيرة بواقع 112 ألف تذكرة، وفق صحف محلية.