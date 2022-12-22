هل تسبب طارق عبدالحليم في انسحاب ياسمين صبري من مسلسل "الشادر"؟
كشف الفنان المصري طارق عبدالحليم حقيقة الأخبار المتداولة بشأن كونه السبب في انسحاب مواطنته الفنانة ياسمين صبري من مسلسل "الشادر" الذي كان مقررًا أن تقوم ببطولته، مشيرًا إلى أنه ليس له علاقة بهذا الأمر.
وتداولت مواقع محلية، خلال الساعات الماضية، أنباء عن أن طارق عبدالحليم هو السبب في انسحاب الفنانة ياسمين صبري من مسلسل "الشادر"، من خلال طلبه من المخرج سامح عبد العزيز ذلك، واختلاق مشاكل معها.
وأوضح طارق عبدالحليم في بيان أصدره، اليوم الأربعاء، أن "كل تلك الشائعات كاذبة، ولا أساس لها من الصحة تمامًا، وليس لي أي علاقة من قريب أو بعيد بهذه المشكلة، وهذه رؤية مخرج العمل".
وأكد أن "المخرج سامح عبدالعزيز هو من قام بالاستغناء عن الفنانة ياسمين صبري من المسلسل لعدم ملاءمتها للشخصية، وليس هي من انسحبت كما تم تداوله"، مشيرًا إلى أنه جارٍ البحث عن بطلة بديلة لها.
وكانت ياسمين صبري قد أعلنت مؤخرًا اعتذارها عن بطولة مسلسل "الشادر"، الذي كان من المقرر أن تشرع في تصويره، خلال الأيام الماضية، بسبب ضعف مستوى السيناريو.
وكذّب المخرج المصري سامح عبد العزيز مواطنته ياسمين صبري، موضحًا أن "ياسمين تم الاستغناء عنها لأنها غير مناسبة للدور، وليست هي من اعتذرت".
ونفى سامح عبد العزيز، في بيان صحفي أصدره، مؤخرًا، تصريحات ياسمين صبري، مشيرًا إلى أنه تم الاستغناء عنها نظرًا لعدم ملاءمتها للشخصية التي تقوم ببطولتها، وأنها غير مناسبة لأدائها، لذلك هو من قرر عدم التعاون معها، وينشغل حاليًا في البحث عن بديلة لها.
وأعرب سامح عبد العزيز عن استيائه من تصريحات ياسمين صبري المسيئة للعمل، مؤكدًا أن العمل مستمر على المسلسل، وسيتم الإعلان رسميًا عن أسماء الفريق المشارك فيه، خلال أيام، مع التجهيز لبدء التصوير.
ومسلسل "الشادر" من تأليف مصطفى حمدي، وإخراج سامح عبدالعزيز، وبطولة أشرف عبدالباقي، ووفاء عامر، وطارق صبري، ومحمود حافظ.
وتدور أحداث المسلسل في إطار دراما شعبية حول حلقات بيع السمك الشهيرة، والمزادات اليومية بها، وحكايات الصيادين الذين يتوافدون كل يوم على الشادر.