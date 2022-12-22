هل تسبب طارق عبدالحليم في انسحاب ياسمين صبري من مسلسل "الشادر"؟

ونفى سامح عبد العزيز، في بيان صحفي أصدره، مؤخرًا، تصريحات ياسمين صبري، مشيرًا إلى أنه تم الاستغناء عنها نظرًا لعدم ملاءمتها للشخصية التي تقوم ببطولتها، وأنها غير مناسبة لأدائها، لذلك هو من قرر عدم التعاون معها، وينشغل حاليًا في البحث عن بديلة لها.

وأعرب سامح عبد العزيز عن استيائه من تصريحات ياسمين صبري المسيئة للعمل، مؤكدًا أن العمل مستمر على المسلسل، وسيتم الإعلان رسميًا عن أسماء الفريق المشارك فيه، خلال أيام، مع التجهيز لبدء التصوير.