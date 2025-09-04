مصدر: زيلينسكي يعتزم لقاء المبعوث الأمريكي ويتكوف اليوم الخميس

سحب رخصة تدريس السيدة الأولى السابقة لكوريا الجنوبية

كيم كيون-هيالمصدر: يونهاب
إرم نيوز
إرم نيوز
04 سبتمبر 2025، 8:55 ص

جرّد المكتب التعليمي في سيول السيدة الأولى السابقة لكوريا الجنوبية، كيم كيون-هي، من رخصة التدريس، بعد أن ألغت جامعة سوكميونغ النسائية شهادة الماجستير التي نالتها في مجال التربية، بسبب انتحال في أطروحتها.

ووفقًا لمسؤولي التعليم، استُكملت الإجراءات القانونية، بما في ذلك عقد جلسة استماع، لم تحضرها كيم ولم تقدم خلالها أي توضيحات، وفقا لوكالة "يونهاب".

وتلقّت إشعارًا بنتائج الجلسة عبر مركز احتجاز نامبو في سيول، حيث تحتجز حاليًا، مع إمكانية الاستئناف قبل تفعيل القرار بشكل نهائي.

وكانت كيم قد حصلت على رخصة التدريس بناءً على تلك الدرجة الأكاديمية التي تم سحبها، مما أدى تلقائيًا إلى إلغاء أهليتها كمعلّمة.

