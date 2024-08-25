تمكّنت السلطات اليمنية في محافظة حضرموت جنوب شرقي البلاد، من إلقاء القبض على عصابة تمتهن سرقة معدات نفطية، يُقدّر إجمالي قيمتها السعرية بنحو 200 ألف دولار أمريكي، وفق الموقع الناطق باسم القوات المسلحة الجنوبية.

وقال موقع "درع الجنوب"، مساء الأحد: "قبضت الأجهزة الأمنية في مديرية غيل باوزير شرقي محافظة حضرموت على عصابة مكونة من 5 أفراد متهمة بسرقة معدات نفطية قديمة، من موقع شركة (شلمبرجير) بالقرب من ميناء الضبة النفطي".

وبحسب البيان الأمني: "تُقدّر قيمة المُعدّات التي تمكنت من سرقتها بنحو 200 ألف دولار أمريكي"، موضحا في الوقت نفسه، تفاصيل عملية القبض على العصابة، التي جاءت نتيجة متابعة ورصد استمرت عدة أيام من قبل التحريات الأمنية.

وأضاف البيان: "عند تأكد قوات التحريات الأمنية من تورط العصابة، وضعت خطة مُحكمة للقبض عليها، بالتنسيق مع حاجز أمني (نقطة تفتيش) تابع لمحور مطار الريان".

وتابع: "وما إن مرّ أفراد العصابة متنقلين عبر سيارة نوع (ديانا) مخصصة لنقل المعدّات والمواد الكبيرة، من الموقع الذي يوجد فيه رجال الأمن، حتى أوقفوهم وحجزوهم".

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وعُثر بحوزتهم عند توقيفهم، على بعض المعدّات المسروقة محمّلة على متن السيارة"، وهو ما يعني أنه قُبِض عليهم متلبّسين.

وأوضح البيان أنه "عقب البحث والمعاينة وجمع مزيد من الاستدلالات الجنائية للجريمة، وبعد التحقيق معهم، أقرّوا معترفين على أنفسهم بارتكاب جريمة السرقة".

ولفت إلى أنه "فور الانتهاء واستكمال الإجراءات القانونية من إدارة البحث الجنائي، سيحال الجناة إلى النيابة العامة".