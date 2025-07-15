حلم انتهى بفاجعة.. ما سبب وفاة المغربية سلمى تيبو؟ (فيديو)

أحدثت وفاة المؤثرة وصانعة المحتوى المغربية الشهيرة سلمى تيبو، صدمة عارمة في أوساط الشباب المغاربة والعرب، خاصة وأنها كانت وفاة قضت على حلم كانت تسعى إليه الراحلة في آخر أيامها.

وكشفت مصادر مقربة من عائلة سلمى وناشطون معلومات حول الأسباب التي أدت إلى وفاة المؤثرة المغربية، موضحين أن وفاتها جاءت جراء مضاعفات خطيرة أعقبت إجراءها عملية تكميم للمعدة.

وكان زوج سلمى وهو المؤثر الشهير "تيبو" قد ظهر في مقطع فيديو في حالة انهيار عصبي وهو ينادي على زوجته الراحلة ويقول لها لماذا رحلت يا سلمى؟ وبدا في حالة نفسية صعبة أثارت تعاطفاً واسعاً معه من جانب المتابعين.

وكانت سلمى شاركت في أيامها الأخيرة بما أسمته "رحلة التغيير" من أجل تحقيق حلمها بإنقاص وزنها والتخلص من سمنتها، عبر عملية جراحية في المعدة، داخل إحدى العيادات المتخصصة في تركيا.

وبحسب مصادر العائلة، أجرت سلمى العملية رغم بعض التحفظات الطبية إلى أنه لم يتم أخذها بعين الاعتبار، لتواجه سلمى بعد العملية مضاعفات خطيرة أدت إلى وفاتها.

وتعرف سلمى تيبو بأنها كانت من أبرز المؤثرات والمهتمين بمجال الجمال والترفيه، وكان يتابعها ملايين عبر منصات التواصل الاجتماعي، بفضل أسلوبها المرح والجاذب.