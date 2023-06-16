لوحات بالملايين بمعرض "آرت بازل" في دورته لعام 2023

تشارك أكثر من 280 صالة في معرض الفن السنوي الدولي "آرت بازل" في سويسرا، والذي فتح أبوابه أمام الجمهور.

المعرض الذي تشارك فيه صالات الفنون من كل القارات، سيعرض أعمال نحو أربعة آلاف فنان، إلى جانب الأعمال الشهيرة والباهظة الثمن لفنانين، مثل بابلو بيكاسو وجون ميتشل ولويز بورجوا، إلى جانب الأعمال الكلاسيكية الحديثة، وأعمال لجيف كونز وجيرارد ريختر.