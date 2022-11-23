مخلوقات بحرية "جديدة" تُذهل العلماء بشبهها بالإنسان

أصيب علماء من "معهد متاحف فكتوريا" للأبحاث في أستراليا، بحالة من الذهول والصدمة، عندما عثروا على مخلوقات بحرية "غير معروفة" من قبل.

وأجرى فريق العلماء من المعهد، دراسة استكشافية بالقرب من منطقة البراكين تحت الماء في جزر "كوكوس" الأسترالية النائية بالمحيط الهندي.

وبدأ الفريق الدراسة بإجراء مسح للحياة البحرية في أعماق مياه المحيط بالمنطقة، وبالتعاون مع خبراء في المسح البحري، جمعوا عيّنات من عمق يزيد على 4.5 كيلومتر، ليكتشفوا حياة بحرية "جديدة تمامًا".

وتضمَّن اكتشافهم "ثعبانًا بحريًّا" أعمى بجلد جيلاتيني يضع صغاره بالولادة، وسمكة سحلية بأسنان حادة وزعانف مرتفعة لها مبيضان وخصيتان في وقت واحد.