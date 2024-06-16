أحمد عز لـ"إرم نيوز": أصبحت أكثر قلقا بسبب المنافسة الفنية الصعبة

تحدث الفنان المصري أحمد عز، في حوار مع "إرم نيوز" عن مسؤوليته الفنية، وعن كواليس "ولاد رزق 3" بعد العرض الخاص للفيلم، الذي بدأ الأربعاء الماضي، والذي جسد في أجزائه الثلاثة شخصية "رضا"، التي تعلق بها الجمهور.

وكشف عز عن شعوره بالطمأنينة للعمل مع المخرج طارق العريان، مشددا على أن الجماعية من أهم أسباب نجاح هذه التجربة السينمائية.

ماذا تقول عن شخصية "رضا" بفيلم "ولاد رزق" وارتباط الجمهور بها؟

أحب شخصية "رضا" بفيلم "ولاد رزق" وأشعر أن المفردات الخاصة بها تأتي بمجرد دخولي التصوير، كما أن اللزمات الفنية المتعلقة بالشخصية ارتجالية ودون تحضير، لكنها تتم بموافقة مخرج العمل طارق العريان.

وأضاف "دوري في "ولاد رزق" مُحبب ومُقرب للغاية لقلبي، أشعر بأن الشخصية بئر لا تنضب أبداً من حيث المفردات والجمل الحوارية الخاصة بها، أتمنى تقديمها بعدة أجزاء أخرى من العمل".