أحمد عز لـ"إرم نيوز": أصبحت أكثر قلقا بسبب المنافسة الفنية الصعبة
تحدث الفنان المصري أحمد عز، في حوار مع "إرم نيوز" عن مسؤوليته الفنية، وعن كواليس "ولاد رزق 3" بعد العرض الخاص للفيلم، الذي بدأ الأربعاء الماضي، والذي جسد في أجزائه الثلاثة شخصية "رضا"، التي تعلق بها الجمهور.
وكشف عز عن شعوره بالطمأنينة للعمل مع المخرج طارق العريان، مشددا على أن الجماعية من أهم أسباب نجاح هذه التجربة السينمائية.
ماذا تقول عن شخصية "رضا" بفيلم "ولاد رزق" وارتباط الجمهور بها؟
أحب شخصية "رضا" بفيلم "ولاد رزق" وأشعر أن المفردات الخاصة بها تأتي بمجرد دخولي التصوير، كما أن اللزمات الفنية المتعلقة بالشخصية ارتجالية ودون تحضير، لكنها تتم بموافقة مخرج العمل طارق العريان.
وأضاف "دوري في "ولاد رزق" مُحبب ومُقرب للغاية لقلبي، أشعر بأن الشخصية بئر لا تنضب أبداً من حيث المفردات والجمل الحوارية الخاصة بها، أتمنى تقديمها بعدة أجزاء أخرى من العمل".
كيف ترى معايير اختياراتك الفنية وبالتحديد ما انطبق منها على تجربة "ولاد رزق"؟
ما يهمني بالمقام الأول النص والمخرج المميز؛ في تجربة "ولاد رزق" وجود المخرج طارق العريان طمأنني، وأتمنى دائما أن أكون عند حسن ظن الناس، فالعمل الفني هو عمل جماعي، ونجاح "ولاد رزق" قائم على الجماعية وفريق العمل الذي أحب هذا المشروع من البداية وكان متحمسا لتقديمه بأفضل شكل ممكن.
وتابع "أستطيع أن أقول عن كواليس تصوير "ولاد رزق" بأنها من أفضل الكواليس التي عشتها بعمل فني، وأتمنى أن نُقدم المزيد من الأجزاء الخاصة بالفيلم مستقبلا".
صف لنا شعورك مع كل خطوة فنية جديدة تقوم بها من حيث المسؤولية وتطلّع الجمهور للأفضل دائما؟
حينما أكون مُقبلا على أي خطوة سينمائية أشعر بأنني أريد أن أُحقق من خلالها أفضل مما سبق وحققته من قبل بأعمال أخرى سابقة. فأول بطولة لي كانت منذ 21 عاما من خلال فيلم "ملاكي إسكندرية"، وأشعر أنني أريد تقديم أفضل ما لدي في كل تجربة جديدة، كما أرى أن المستوى الفني يزيد مع كل تجربة سينمائية جديدة، والجمهور دائما يتطلع للمزيد من حيث صعوبة المنافسة، خاصة أن الجمهور أصبح يُشاهد أعمالا عربية وأجنبية بسهولة من خلال المنصات.
ما رؤيتك ما بين المسؤولية والمنافسة ومواصلة رحلة جيل سينمائي سابق قدم للسينما المصرية والعربية الكثير من الأفلام المهمة، وهل تتبع النهج نفسه كونك واحدا من أهم الأسماء السينمائية في الجيل الحالي؟
المسؤولية تزيد دائما مع مرور الوقت، والقلق يزيد، فالمنافسة باتت صعبة للغاية من خلال المحتوى الفني المُقدم في العالم كله، وأي شخص يستطيع أن يُشاهد أي عمل فني يريده من خلال المنصات وفي أي وقت. دائما لدي شعور الغيرة بأن "الخواجة" ليس أفضل مني، ولا أقبل هذه الفكرة على الإطلاق، ودائما أتطلع لتقديم أعمال فنية بمستوى عالٍ يُضاهي الأعمال الأجنبية.
وختم أحمد عز حديثه لـ"إرم نيوز" بقوله" تربينا على أن الفيلم المصري هو الفيلم العربي، وهذا ما نسعى إليه دائما أن نكون على قدر المسؤولية القائمة على جيل كامل من السينمائيين بعد أن تسلمنا المهمة من أساتذة كبار أمثال عادل إمام، ومحمود عبد العزيز، وأحمد زكي. نسعى لاستكمال المسيرة الكبيرة التي بدأها كل الأساتذة الكبار، ونطمح أن يواصل المشوار من بعدنا جيل واعٍ ولديه الحس والشعور أنفسهما".