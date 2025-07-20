"عائشة لا تستطيع الطيران" يحصد جائزة "فيبرسي" في "يريفان السينمائي"

حقق الفيلم المصري "عائشة لا تستطيع الطيران" للمخرج مراد مصطفى، نجاحًا جديدًا، وذلك بعدما فاز بجائزة الاتحاد الدولي للنقاد "فيبرسي"، في مهرجان يريفان السينمائي الدولي، في دورته التي أقيمت في الفترة من 13-20 يوليو/ تموز الجاري.

وحقق الفيلم نجاحًا لافتًا خلال الشهر الماضي عندما تم عرضه في مسابقة "نظرة ما" بمهرجان كان السينمائي الدولي، ثم شارك بعدها في عدة مهرجانات دولية منها مهرجان ديربان السينمائي الدولي، حيث شهد عرضه الإفريقي الأول.

وتدور أحداث الفيلم حول عائشة، شابة سودانية، تبلغ من العمر 26 عامًا، تعيش في حي شعبي في القاهرة، وتعمل في مجال الرعاية الصحية.

وتواجه عائشة صراعات متعددة بين زملائها المهاجرين وعصابات محلية، وتجد نفسها محاصرة بين علاقة غامضة مع طباخ مصري وعصابة تبتزها، مما يدفعها إلى اتخاذ قرارات صعبة في محاولة للهروب من واقعها.

والفيلم من بطولة بوليانا سيمون، ويشاركها زياد ظاظا، عماد غنيم، ممدوح صالح، ومن تصوير مصطفى الكاشف، ومونتاج محمد ممدوح، وتصميم أزياء نيرة الدهشوري.

يشار إلى أن "عائشة لا تستطيع الطيران" حصل على عده منح من جهات بارزة مثل مؤسسة الدوحة للأفلام، وصندوق المورد الثقافي، ومهرجان الجونة السينمائي، وأكاديمية لوكارنو، وبرنامجي سينيفوداسيون ومصنع السينما في مهرجان كان، ومهرجان مونبلييه.

وفاز بالجائزة الكبرى من لودج البحر الأحمر، وبخمس جوائز في مسابقة "فاينال كات" بمهرجان فينيسيا السينمائي الدولي، وعلى رأسها جائزة الدعم الكبرى التي تمنح لأفضل فيلم في مرحلة ما بعد الإنتاج.

وبعدها، فاز الفيلم بجائزة ورشات الأطلس الكبرى لمرحلة ما بعد الإنتاج ضمن فعاليات الدورة الـ21 من المهرجان الدولي للفيلم بمراكش، والتي تقدر بـ 25 ألف دولار أمريكي.