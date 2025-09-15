أوين كوبر أصغر فائز بتاريخ إيمي عن دوره في Adolescence

حقق الممثل البريطاني أوين كوبر، نجم مسلسل Adolescence على نتفليكس، إنجازًا تاريخيًّا بفوزه بجائزة إيمي كأصغر رجل يحصل عليها على الإطلاق.

وفاز كوبر، البالغ من العمر 15 عامًا، بجائزة أفضل ممثل مساعد في مسلسل قصير عن دوره في تجسيد شخصية التلميذ جيمي ميلر المتهم بقتل زميل له. كما حصد المسلسل جوائز أفضل مسلسل قصير، الإخراج، الكتابة، وجوائز التمثيل لكل من ستيفن غراهام وإيرين دوهيرتي.

وفي كلمة مؤثرة خلال استلامه جائزة إيمي، قال كوبر: "الوقوف هنا أمر مذهل وسريالي للغاية. قبل عامين لم أتخيل أن أكون حتى في الولايات المتحدة، فكيف هنا؟".

وأضاف: "هذه الليلة تثبت أنه إذا ركزت وخرجت من منطقة راحتك، يمكنك تحقيق أي شيء في الحياة"، وشكر عائلته وزملاءه وفريق الإنتاج، مؤكّدًا: "الاسم على الجائزة قد يكون لي، لكن الفضل يعود لمن يقفون خلف الكاميرا".

ويُذكر أن كوبر حطم الرقم القياسي السابق الذي كان يحمله سكوت جاكوبي، الذي فاز بالإيمي عن عمر 16 عامًا عام 1973، بينما لا تزال روكسانا زال أصغر فائزة بالتمثيل بعمر 14 عامًا عام 1984.

نال مسلسل Adolescence إشادة النقاد والجمهور على حد سواء لتناوله تأثير الهواتف الذكية ووسائل التواصل الاجتماعي على حياة المراهقين، فيما أعرب غراهام، أحد أبطال المسلسل، عن فخره قائلًا: "وجودي هنا اليوم أمام زملائي وتقديركم لي يثبت أن أي حلم ممكن".