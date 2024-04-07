الإعلان عن الفائز بإحدى أكبر جوائز اليانصيب في تاريخ أمريكا

وبحسب الوكالة الأمريكية، تبلغ قيمة الجائزة الكبرى 621 مليون دولار إذا اختار الفائز الحصول على المبلغ دفعة واحدة، بينما يبقى هناك خيار آخر هو تلقي دفعة أولية تليها 29 دفعة سنوية.

وتخضع الجائزة للضرائب الفيدرالية، وتفرض العديد من الولايات أيضا ضرائب عليها.

ومع زيادة قيمة الجوائز، يزداد الإقبال على شراء تذاكر اليانصيب، ويصبح من الصعب الحصول على الجائزة الكبرى. وكانت احتمالات الفوز في قرعة الأحد هي، 1 في 292.2 مليون.

و"باوربول "متاحة في 45 ولاية أمريكية، بالإضافة إلى العاصمة واشنطن، وبورتوريكو، وجزر فيرجن.

وسلمت أكبر جائزة على الإطلاق في تاريخ الولايات المتحدة، في نوفمبر/ تشرين الثاني 2022، وقد بلغت 2.04 مليار دولار.