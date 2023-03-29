وفاة الإعلامي المصري سامح رجائي
توفي، اليوم الأربعاء، الإعلامي المصري سامح رجائي، رئيس قناة "نيل تي في"، وقناة "النيل للأخبار" الأسبق، بعد صراع مع المرض.
وأعلنت صفحة "ماسبيرو الأصل" عبر "فيسبوك" وفاة الإعلامي الراحل قائلة: "الإعلامي القدير والأستاذ رئيس قناة النيل الدولية السابق، وقناة النيل للأخبار الأسبق، والأستاذ والمحاضر بكليات الإعلام سامح رجائي في ذمة الله.. غفر لك وأسكنك فسيح جناته وجعل سيرتك الحسنة وحب الناس لك من محبة الله لك، وداعا أستاذنا الغالي".
ونعى عدد من الإعلاميين الراحل، حيث كتب الإعلامي المصري عمرو خليل عبر حسابه على فيسبوك: "توفي إلى رحمة الله تعالى الرجل الفاضل الإعلامي المحترم معلم الأجيال وصاحب الأفضال على كثيرين أنا منهم الرجل التقي النقي، الأستاذ سامح رجائي رئيس قناة النيل للأخبار وقطاع الأخبار وnile tv السابق".
وأضاف خليل: "لم يكن مجرد معلم وموجه ومدير لنا في بداية الطريق لكن كان أخًا أكبر لا يبخل بنصيحة وكان هو الناصح الأمين حتى في الأمور الخاصة".
وكتبت الإعلامية شيماء خليل: "خبر مفزع وحزين، وفاة أستاذنا الكريم الفاضل ا.سامح رجائي- رئيس قناة النيل الدولية السابق؛ ورئيس قناة النيل للأخبار الأسبق، دائما ما أكرمنا بعلمه؛ واحتوانا برحابة صدره؛ وطيب أخلاقه؛ وتواضعه الجم.. لم يتأخر يوما في مساعدة سائل أو طالب علم ولم يبخل أبدا بالنصح.. لا نزكي على الله أحدا".
يذكر أن الإعلامي سامح رجائي بدأ مسيرته الإعلامية بقراءة نشرة الأخبار بالإذاعة المصرية، ثم انتقل إلى قناة النيل للأخبار، وعمل مذيعا لبرامج عديدة في الشرق الأوسط: "مذيع نص الليل، انتخابات على الهواء، على من نطلق الألقاب"، وغيرها.