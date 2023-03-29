وفاة الإعلامي المصري سامح رجائي

توفي، اليوم الأربعاء، الإعلامي المصري سامح رجائي، رئيس قناة "نيل تي في"، وقناة "النيل للأخبار" الأسبق، بعد صراع مع المرض.

وأعلنت صفحة "ماسبيرو الأصل" عبر "فيسبوك" وفاة الإعلامي الراحل قائلة: "الإعلامي القدير والأستاذ رئيس قناة النيل الدولية السابق، وقناة النيل للأخبار الأسبق، والأستاذ والمحاضر بكليات الإعلام سامح رجائي في ذمة الله.. غفر لك وأسكنك فسيح جناته وجعل سيرتك الحسنة وحب الناس لك من محبة الله لك، وداعا أستاذنا الغالي".