ثنائي ملكي "أسطوري".. هارولد يكشف خفايا علاقة الأمير ويليام وكيت ميدلتون
الأمير ويليام وكيت ميدلتون المصدر: WireImage
إرم نيوز
02 سبتمبر 2025، 7:07 م

شبّه كبير الخدم الملكي السابق، غرانت هارولد، العلاقة بين الأمير ويليام والأميرة كيت ميدلتون بثنائي ملكي بارز، مستندًا إلى تجربته الطويلة في خدمة العائلة المالكة.

وفي حديثه خلال إطلاق كتابه الجديد "الكبير الملكي: حياتي المميزة في الخدمة الملكية"، كشف هارولد كيف حاكى الزوجان العلاقة التي جمعت الملكة إليزابيث الراحلة بالأمير فيليب، والتي استمرت أكثر من 73 عامًا.

الأمير فيليب والملكة إليزابيث

وخلال عمله في هايغروف بين 2004 و2011، اكتسب هارولد خبرة مباشرة بعلاقات الملكة الراحلة مع الأمير فيليب، ما أهّله للتحدث عن حياة الأزواج الملكيين بثقة.

وتطرق هارولد إلى الفترة المضطربة في علاقة ويليام وكيت عام 2007، عندما انفصلا لفترة قصيرة، قبل أن يعودا معًا بعد عدة أشهر. وأكد أن هذه التجربة جعلت العلاقة بينهما أقوى، وظهرا بعدها أكثر انسجامًا وتعلقًا ببعضهما البعض.

وقال هارولد: "عندما تراهما معًا، يبدو أنهما أفضل صديقين، فرغم الحب بينهما، إلا أنهما في الواقع متوافقان للغاية. يذكرانني بالملكة إليزابيث والأمير فيليب، اللذين كانا أفضل صديقين وعملا معًا كفريق واحد".

وأضاف أن ويليام وكيت ميدلتون يمثلان نموذجًا عصريًا للأزواج الملكيين، مشيرًا إلى التغييرات العديدة التي من المتوقع أن يجرياها في المستقبل القريب.

